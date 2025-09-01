中探針獲智慧眼鏡、無人機訂單 股價逆勢收高

快訊

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

中探針（6217）近期順利獲得美系智慧眼鏡大廠、無人機等訂單，公司預期下半年營運可望逐步回穩，全年雙位數成長目標不變，激勵1日股價不畏大盤重挫，仍然上漲1.75元至48.65元，漲幅3.73%。

總經理馮明欽指出，公司拿下美系大廠智慧眼鏡探針訂單，上季已開始出貨，訂單延續性佳，且價量皆優於平均水準，將成為營運穩定成長的重要動能。此外，公司亦成功進入無人機鏡頭連結器供應鏈，並於上季開始交貨，隨著這兩大新產品放量，公司毛利率改善趨勢已逐步顯現。

半導體市場，中探針積極加速轉型腳步，去年首度參加SEMICON Taiwan展出半導體新品，今年亦將再度參展，展現深耕半導體的決心。公司今年已開始出貨完整測試座（Socket）給國際IC設計大廠，下半年則有望完成與代工大廠的驗證，進一步打入先進封裝測試解決方案。法人指出，這將成為中探針未來數年成長的另一大關鍵。

觀察籌碼面，雖然外資賣超一天，張數379張，但國內自營力挺，買超2天，累計張數319張。

半導體 無人機

