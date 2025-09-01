浩鼎為彌補虧損決議辦理減資五成 未來專注ADC開發

浩鼎（4174）1日在櫃買中心召開記者會，宣布董事會決議通過減資彌補虧損，依規定辦理減少資本13億1,579萬6,870元，銷除已發行股份普通股131,579,687股，減資比率為50%，即每仟股減除普通股500股（即每仟股換發普通股新股500股）。減資後實收資本額13億1,579萬6,870元，每股面額10元，發行股份131,579,687股。

浩鼎表示，董事決議，將透過減資方式彌補累積虧損，進一步改善財務結構，提升公司淨值及營運體質。公司今後將專注在次世代抗體藥物複合體（ADC）的開發，並積極尋求臨床早期授權及全球合作機會。浩鼎截至2024年12月31日止，帳載累積虧損計78億7,903萬8,708元。

浩鼎本次減資彌補虧損換發新股採無實體發行，其權利義務與原發行股份相同。本案俟2025年第一次股東臨時會通過並奉呈主管機關核准後，擬授權董事長訂定減資基準日、換發股票作業計劃、減資換票基準日及其他辦理減資相關事宜。

減資後不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日前五日起至停止過戶前一日止，自行向公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，放棄拼湊或拼湊後仍不足壹股之畸零股，按面額給付現金，(配合無實體劃撥作業，凡以劃撥集保股票之股東，前項畸零股款將充抵股東劃撥集保之費用)計算至元為止，元以下捨去，所有不足壹股之畸零股授權董事長洽特定人按面額認購之。

浩鼎表示，未來如因本公司股本發生變動，致影響流通在外股份數量，造成減資比例發生變動而需調整減資比率，或因法令修訂或主管機關修正或因應客觀環境需予變更或修正時或有未盡事宜，擬提請2025年第一次股東臨時會授權董事長全權處理。