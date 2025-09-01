快訊

東京街頭割喉案40歲韓籍女子不治身亡 上周曾因感情糾紛報警

成大化工實驗室爆炸 2研究生顏面、雙手均燙傷…男「臉1度」

NHK直播說「釣魚台是大陸領土」 陸籍播音員被判賠8位數…傳已離開日本

興櫃第三高價股、生技股王禾榮科要上市掛牌了 新股抽中有望賺25萬元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
股票抽籤示意圖。 圖／ingimage
股票抽籤示意圖。 圖／ingimage

漢民集團轉投資禾榮科（7799）居興櫃第三高價股，也是生技股王， 預計9月15日掛牌上市，目前已在辦理競價拍賣， 公開申購將自9月3日登場， 每股承銷價暫定600元，以1日興櫃收盤價851元計算， 若是抽中有機會賺進25.1萬元，報酬率41.83%。

禾榮科將掛牌上市，上市前承銷採競價拍賣及公開申購進行，競拍底價582.52元，自8月29日到9月2日進行投標，9月4日開標，競拍張數11,375張；公開申購則在9月3日至5日辦理，承銷價暫定600元，承銷張數2,843張，9月9日抽籤。

禾榮科2017年成立，目前實收資本額14.06億元，由漢民集團自清華大學與工研院共同發展的AB-BNCT取得技術授權，最大股東漢民科技持股達8成，目前在興櫃市場的股價僅次於鴻勁及新代， 居興櫃第三高價股，同時也是生技股王。

禾榮科表示，發展硼中子捕獲治療（AB-BNCT）系統是一項「藥械合一」的治療方案，搭配的含硼治療用藥BPA今年3月取得臨床一／二期試驗許可（IND），目標2026年底取得復發型頭頸癌藥證後，可搭配北榮的硼中子捕獲治療中心開始正式營運，期待2027年開始賺錢。

興櫃 生技股

延伸閱讀

8月股票抽籤！中華資安一張差額近10萬、大研生醫可望賺17萬

櫃買家族 再添四新兵

外資賣超145億元 金融股占5檔！竟買超這檔生技股逾萬張

興櫃一周回顧／泰合強勢飆升78.7%

相關新聞

興櫃第三高價股、生技股王禾榮科要上市掛牌了 新股抽中有望賺25萬元

漢民集團轉投資禾榮科（7799）居興櫃第三高價股，也是生技股王， 預計9月15日掛牌上市，目前已在辦理競價拍賣， 公開申...

浩鼎15時30分召開重訊 說明有關減資彌補虧損

浩鼎（4174）生技1日15時30分於櫃買中心11樓記者室召開重大訊息記者會，說明有關減資彌補虧損事宜。

聚和屏科廠 明年初動工

化工大廠聚和（6509）斥資35億元打造的屏東新廠計劃持續推進。該公司指出，新廠開工歷經修改將於明年初啟動，但力拚202...

大田獲大單 越南廠投產

高爾夫球具代工業者大田（8924）和鉅明新投資的越南廠相繼投產。其中，大田目前獲美系品牌商訂單加持，以租廠房方式運作的B...

東友揮軍無人機 報捷

東友科技（5438）揮軍無人機報捷，已成功將既有3D列印技術導入多家無人機廠商進行產品驗證，無人機相關軟體也打入政府單位...

廣積強推新品 鎖定智慧工廠

工業電腦廠廣積（8050）衝刺邊緣AI業務，推出最新「AES100強固型可擴充邊緣AI電腦系統」，鎖定智慧工廠自動化、工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。