興櫃第三高價股、生技股王禾榮科要上市掛牌了 新股抽中有望賺25萬元
漢民集團轉投資禾榮科（7799）居興櫃第三高價股，也是生技股王， 預計9月15日掛牌上市，目前已在辦理競價拍賣， 公開申購將自9月3日登場， 每股承銷價暫定600元，以1日興櫃收盤價851元計算， 若是抽中有機會賺進25.1萬元，報酬率41.83%。
禾榮科將掛牌上市，上市前承銷採競價拍賣及公開申購進行，競拍底價582.52元，自8月29日到9月2日進行投標，9月4日開標，競拍張數11,375張；公開申購則在9月3日至5日辦理，承銷價暫定600元，承銷張數2,843張，9月9日抽籤。
禾榮科2017年成立，目前實收資本額14.06億元，由漢民集團自清華大學與工研院共同發展的AB-BNCT取得技術授權，最大股東漢民科技持股達8成，目前在興櫃市場的股價僅次於鴻勁及新代， 居興櫃第三高價股，同時也是生技股王。
禾榮科表示，發展硼中子捕獲治療（AB-BNCT）系統是一項「藥械合一」的治療方案，搭配的含硼治療用藥BPA今年3月取得臨床一／二期試驗許可（IND），目標2026年底取得復發型頭頸癌藥證後，可搭配北榮的硼中子捕獲治療中心開始正式營運，期待2027年開始賺錢。
