快訊

東京街頭割喉案40歲韓籍女子不治身亡 上周曾因感情糾紛報警

成大化工實驗室爆炸 2研究生顏面、雙手均燙傷…男「臉1度」

NHK直播說「釣魚台是大陸領土」 陸籍播音員被判賠8位數…傳已離開日本

長園科7月淨利2,300萬元 單月EPS達0.36元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

鋰鐵電池模組廠長園科（8038）因股票多次達公布注意交易資訊，故1日公布今年7月簡易財報，歸屬母公司業主淨利2,300萬元，單月每股純益（EPS）達0.36元，兩者相較去年皆虧轉盈。長園科今日股價收在52.2元，下跌2.8元、跌幅5.09%。

長園科今年7月營收7,100萬元、年增407%，稅前淨利2,400萬元，相較去年虧轉盈。

長園科今年第2季在半導體廠UPS鋰鐵電池模組與BMS電池管理系統出貨量大幅成長，加上長園科子公司寰聖在電動車應用領域的訂單持續放量下，帶動第2季稅後純益交出1,889萬元，擺脫連續七季虧損，正式轉虧為盈，每股純益為0.3元，營業利益、稅後純益及EPS同步創下單季歷史新高紀錄。

長園科第2季營運大幅成長主要在於公司取得新一代半導體級的鋰電池UPS認證，第2季半導體廠UPS鋰鐵電池模組與BMS電池管理系統出貨量較第1季大幅成長，加上子公司寰聖在電動車應用領域的訂單持續放量，帶動第2季營收季增326％、年增1,129％；第2季毛利率28.69％，較去年負毛利表現有顯著成長，推動第2季營業利益、稅後淨利，及EPS同步創下單季歷史新高。

EPS 半導體 電池模組

延伸閱讀

期貨商論壇／長虹期 保守看待

竑騰上櫃 蜜月行情甜

緯穎、勤誠 選逾90天

謝金河：股價漲多就是最大利空 留意潛伏的低調潛力股

相關新聞

興櫃第三高價股、生技股王禾榮科要上市掛牌了 新股抽中有望賺25萬元

漢民集團轉投資禾榮科（7799）居興櫃第三高價股，也是生技股王， 預計9月15日掛牌上市，目前已在辦理競價拍賣， 公開申...

浩鼎15時30分召開重訊 說明有關減資彌補虧損

浩鼎（4174）生技1日15時30分於櫃買中心11樓記者室召開重大訊息記者會，說明有關減資彌補虧損事宜。

聚和屏科廠 明年初動工

化工大廠聚和（6509）斥資35億元打造的屏東新廠計劃持續推進。該公司指出，新廠開工歷經修改將於明年初啟動，但力拚202...

大田獲大單 越南廠投產

高爾夫球具代工業者大田（8924）和鉅明新投資的越南廠相繼投產。其中，大田目前獲美系品牌商訂單加持，以租廠房方式運作的B...

東友揮軍無人機 報捷

東友科技（5438）揮軍無人機報捷，已成功將既有3D列印技術導入多家無人機廠商進行產品驗證，無人機相關軟體也打入政府單位...

廣積強推新品 鎖定智慧工廠

工業電腦廠廣積（8050）衝刺邊緣AI業務，推出最新「AES100強固型可擴充邊緣AI電腦系統」，鎖定智慧工廠自動化、工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。