長園科7月淨利2,300萬元 單月EPS達0.36元

鋰鐵電池模組廠長園科（8038）因股票多次達公布注意交易資訊，故1日公布今年7月簡易財報，歸屬母公司業主淨利2,300萬元，單月每股純益（EPS）達0.36元，兩者相較去年皆虧轉盈。長園科今日股價收在52.2元，下跌2.8元、跌幅5.09%。

長園科今年7月營收7,100萬元、年增407%，稅前淨利2,400萬元，相較去年虧轉盈。

長園科今年第2季在半導體廠UPS鋰鐵電池模組與BMS電池管理系統出貨量大幅成長，加上長園科子公司寰聖在電動車應用領域的訂單持續放量下，帶動第2季稅後純益交出1,889萬元，擺脫連續七季虧損，正式轉虧為盈，每股純益為0.3元，營業利益、稅後純益及EPS同步創下單季歷史新高紀錄。

長園科第2季營運大幅成長主要在於公司取得新一代半導體級的鋰電池UPS認證，第2季半導體廠UPS鋰鐵電池模組與BMS電池管理系統出貨量較第1季大幅成長，加上子公司寰聖在電動車應用領域的訂單持續放量，帶動第2季營收季增326％、年增1,129％；第2季毛利率28.69％，較去年負毛利表現有顯著成長，推動第2季營業利益、稅後淨利，及EPS同步創下單季歷史新高。