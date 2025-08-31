聽新聞
浩鼎抗體藥 進臨床試驗
浩鼎（4174）昨（31）日宣布，已啟動抗體藥物複合體（Antibody-Drug Conjugate, ADC）OBI-902一期臨床試驗，正式啟動晚期實體腫瘤患者的第一個給藥。浩鼎表示，OBI-902為標靶TROP2的ADC，該抗原在多種腫瘤細胞中高度表現，OBI-902也是浩鼎首款採用醣偶聯 ADC技術的產品。
浩鼎於本次臨床試驗中納入晚期實體腫瘤患者，主要目標為評估 OBI-902 的安全性、藥物動力學（PK）以及初步臨床療效。美國德州休士頓 MD Anderson Cancer Center的Apostolia M. Tsimberidou醫師將擔任本研究的主要研究者。
OBI-902採用浩鼎自主開發的GlycOBI專利技術平台，為新型醣位點專一性偶聯ADC。在2025年美國癌症研究協會（American Association for Cancer Research, AACR）年會中，浩鼎發表的數據顯示，OBI-902在多項體外與動物實驗中，相較於其他TROP2 ADC 產品，展現出優異的安全性、更佳的藥物動力學特性，以及長效的抗腫瘤活性。
浩鼎執行長王慧君表示，很榮幸啟動OBI-902的首次人體臨床試驗。這項重要里程碑彰顯了公司持續建構並深化創新產品線的堅定承諾。浩鼎也期待看到這個首個GlycOBI偶聯ADC的臨床數據。非常感謝所有患者及研究團隊的參與及貢獻。
