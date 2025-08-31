櫃買中心法規修正宣導 五連發

為協助上櫃興櫃公司瞭解近期各項法規修正重點、及應行申報或辦理事項的相關規定，有利於法令遵循及提升資訊揭露度，櫃買中心訂於10月2日假台中金典酒店、10月14日高雄漢來大飯店、10月23日新竹豐邑喜來登大飯店、10月20日及10月30日於台大醫院國際會議中心，共舉辦五場「上櫃興櫃公司應辦事項宣導說明會」。

櫃買中心表示，每年會藉由上櫃興櫃公司應辦事項宣導說明會，向上櫃及興櫃公司宣導近期重大訊息、資訊申報等修訂內容及相關新制，以協助企業落實法令遵循暨掌握最新政策趨勢。本年度為增加與上櫃興櫃公司的實體互動，並兼顧多元宣導需求，將採實體方式辦理，並於活動結束後，將錄製影音置於官網，供企業重覆觀看。