聚和屏科廠 明年初動工

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

化工大廠聚和（6509）斥資35億元打造的屏東新廠計劃持續推進。該公司指出，新廠開工歷經修改將於明年初啟動，但力拚2027年底完工、2028年初投產目標達陣，以迎合市場需求。

該公司指出，為因應歐美客戶對生物緩衝劑等相關需求成長趨勢，以及在重視企業社會責任的使命下，積極著手減廢與節能以符合ESG趨勢的產品製程技術，擬於屏東科學園區擴建新廠，為公司劃下新的里程碑。

經去年9月完成現金增資後，計劃投入35億元打造屏東科學園區一期新廠區（占地約6公頃），原本規劃今年下半年開工，但為讓工程開工更為順暢和控制進度，內部決定延後至明年初動工，力拚2027年底完工、維持2028年投產。

聚和準備引進全新綠色製程技術開發，可提高製程反應效率、降低能源耗用量，創造出符合全球趨勢、客戶規範、實現公司永續競爭力的廠區。

此外，根據研調機構Marketresearch.biz報告指出，全球生物緩衝劑市場規模預計將從2022年的7.54億美元增至2032年的18.59億美元左右，年複合成長率為9.7%。

主要市場成長驅動力來自於生物製藥研究增加、基因、蛋白質組學、分子生物學等相關生物技術領域不斷擴大、醫療保健診斷與細胞培養技術需求等，龐大的市場商機，凸顯有利於整體相關供應鏈良好的業務開拓成長空間。

該公司新的生物緩衝劑產線將有助於藥物成分穩定，在新客戶、新訂單、新產能三箭齊發下，將可助力未來營運更上一層樓。

