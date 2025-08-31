快訊

「熱帶擾動」東北大迴轉恐成颱 今午後雷雨範圍擴大防冰雹

亞果衝銷售 擬明年掛牌

經濟日報／ 記者宋健生/台中報導
台灣遊艇及帆船數量持續增加，預期對專屬遊艇及帆船泊位的需求日益增長。記者宋健生/攝影
台灣遊艇及帆船數量持續增加，預期對專屬遊艇及帆船泊位的需求日益增長。記者宋健生/攝影

亞果遊艇（7566）斥資10億元建置的「亞果台中國際遊艇碼頭」啟用，董事長侯佑霖宣布，亞果將在台中港規劃全台第一座遊艇海上保稅倉及遊艇展銷中心，全力拓展遊艇銷售業務，亞果也計畫於明年申請股票上櫃。

侯佑霖透露，目前國內除了東哥等遊艇外，國外包括義大利、法國、德國、英國、波蘭、芬蘭及美國等遊艇業者，都紛紛來台探路，展現積極搶攻台灣市場的企圖心。亞果旗下的亞平遊艇開發，目前已代理波蘭Galeon、義大利Cranchi等七家遊艇。

另外，侯佑霖表示，繼台中港之後，亞果基隆八斗子國際遊艇碼頭BOT案預計10月底與基隆市政府簽約，而台北港國際遊艇碼頭已簽約，力拚2027年完成環島遊艇港海上建設的目標。

亞果近期在全新落成的亞果台中港遊艇碼頭，舉辦首屆「台中亞果遊艇嘉年華」，吸引40多家國際頂尖品牌與相關業者參與，同步宣告台中唯一、也是中台灣首座大型國際級遊艇碼頭正式啟用。

後續基隆八斗子國際遊艇碼頭將規劃186個船席，並有百貨商場及飯店等設施，台北國際遊艇碼頭規劃57個船席，連同高雄、台南、澎湖及台中，亞果遊艇碼頭船席合計將達653個船席。

亞果台中港國際遊艇碼頭第一期啟用的48個船席，目前已售出20席，售出率超過四成，反應相當熱絡。

遊艇 碼頭 義大利

延伸閱讀

影／來不及彈射逃生！波蘭空軍F-16特技機彩排墜毀成火球 飛行員殉職

就諦書屋 寫一本給台灣的情書

重建400天！仁愛鄉新武界橋災後交通命脈復通

亞果創建北中南遊艇生活網 帶台灣民眾領略海洋風貌

相關新聞

聚和屏科廠 明年初動工

化工大廠聚和（6509）斥資35億元打造的屏東新廠計劃持續推進。該公司指出，新廠開工歷經修改將於明年初啟動，但力拚202...

大田獲大單 越南廠投產

高爾夫球具代工業者大田（8924）和鉅明新投資的越南廠相繼投產。其中，大田目前獲美系品牌商訂單加持，以租廠房方式運作的B...

東友揮軍無人機 報捷

東友科技（5438）揮軍無人機報捷，已成功將既有3D列印技術導入多家無人機廠商進行產品驗證，無人機相關軟體也打入政府單位...

廣積強推新品 鎖定智慧工廠

工業電腦廠廣積（8050）衝刺邊緣AI業務，推出最新「AES100強固型可擴充邊緣AI電腦系統」，鎖定智慧工廠自動化、工...

逸達癌藥賣向美國

逸達（6576）近日宣布，該公司晚期前列腺癌新劑型新藥CAMCEVI三個月劑型已獲美國食品藥物管理局（FDA）核准藥證，...

浩鼎抗體藥 進臨床試驗

浩鼎（4174）昨（31）日宣布，已啟動抗體藥物複合體（Antibody-Drug Conjugate, ADC）OBI...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。