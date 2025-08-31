廣積強推新品 鎖定智慧工廠

工業電腦廠廣積（8050）衝刺邊緣AI業務，推出最新「AES100強固型可擴充邊緣AI電腦系統」，鎖定智慧工廠自動化、工業機器人及智慧城市監控等多元應用。展望後市，廣積看好在網通、自動化業務成長下，2025年本業表現將優於去年。

廣積表示，「AES100強固型可擴充邊緣AI電腦系統」結合卓越的AI深度學習效能與高度可靠的架構，提供即時、高效的AI運算與長期穩定性，可應用於多樣化的邊緣運算情境，從智慧製造、機器人控制到車載系統、以及高階AI影像分析任務。

在工業自動化領域，它能以低延遲方式處理在地端感測與影像資料分析，同時支援即時製程控制、機器視覺與預知性維護工作。智慧監控與公共安全方面，可在邊緣端進行多通道影像分析與AI威脅偵測，降低對傳統資料中心架構的依賴。