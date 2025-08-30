南俊7月 EPS 0.55元

南俊國際（6584）昨（29）日公布7月稅後純益3,600萬元，年增17.2%，7月每股純益（EPS）0.55元，去年同期為0.47元，南俊國際表示產品組合持續優化，7月單月毛利率站上33.62%。法人預估第3季進入傳統出貨旺季，營運有望優於上季，南俊今年EPS挑戰5元，輝達（NVIDIA）GB300與ASIC伺服器滑軌將成為明年出貨主力產品。

南俊近期因股價多次達公布注意交易資訊標準，依規定公告自結財務數字。第2季營收6億元，年增20.1%，歸屬母公司淨利800萬元，年減83%，每股純益0.13元，較去年同期0.77元低。從去年第3季至今年第2季，每股純益2.57元。7月營收2.11億元，是2021年8月以來新高，月增3.6%，年增23.1%，今年前七個月營收為13.11億元，年增21.7%。

供應鏈人士表示，AI伺服器與雲端服務供應商（CSP） ASIC伺服器等產品第3季量產出貨，有望帶動業績持續往上，伺服器將占營收比重達55%至60%，維持毛利率守穩30%大關。

法人表示，GB200大量出貨，ASIC伺服器滑軌等新產品也加入量產，南俊營收規模將持續放大，帶動毛利率增長，對獲利將形成正向循環。GB300相較GB200規格變化不大，經過GB200量產經驗與學習曲線之後，GB300量產腳步可望加快，南俊持續爭取CSP與企業大廠等新客戶以擴大營收規模。

法人預估，預期2026年GB300與ASIC伺服器滑軌營收占比，分別達到16％與12%，GB300公版滑軌報價約60到70美元，高於GB200約10%。

BBU將採用托架式滑軌，單一機櫃需要四組，每組報價低於公版滑軌約40%，單一GB300機櫃滑軌產值約1,915美元，預期第4季小幅貢獻營收，2026年占比可達16%。

至於A客戶的ASIC滑軌，法人指出，當前世代的單一機櫃需四種不同規格，共18組滑軌，平均每組價格55到75美元，下一世代則需要20組滑軌，平均45到65美元，預期2026年將占營收比重12%。至於M客戶的4U滑軌產品，2026年上半年放量，預估占2026年營收比重約10%。