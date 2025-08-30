華星光7月 EPS 0.56元 商機浮現

快訊

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

華星光（4979）昨（29）日公布7月稅後純益7,900萬元，年增41%，7月每股純益（EPS）0.56元，去年同期EPS為0.40元。

華星光主力產品為光通訊主動元件次模組、光通訊主動元件晶片和晶粒、光通訊光收發模組代工服務等，主要客戶為美國網通晶片大廠邁威爾。

Meta於美國路易斯安那州擴大AI資料中心基礎建設，投資額高達500億美元（約新台幣1.53兆元），是原規劃四倍。華星光因供貨比重較高，可望是受惠最大的台廠。AI資料中心對高速傳輸的需求大幅提升，光通訊模組搭配的結構也出現轉變，以AI伺服器為例，GPU與光通訊模組搭配比例部分，輝達約為1：3，Google與亞馬遜AWS均約為1：4，Meta則高達1：12。

Meta對光通訊模組的需求比其他科技大廠更高，增幅上看三倍，當Meta擴大投資AI資料中心時，光通訊模組的市場需求也會更為強烈。

華星光之前表示，2025年將全力投入AI與資料中心的技術升級與產能擴張，並成功打入新的雲端服務供應商（CSP）客戶。

華星光指出，市場對10G、25G FTTH及400G、800G等高階產品的需求將持續提升，規格升級將成為推動營收增長的關鍵動能，新產線逐步到位也能滿足終端市場的需求。

