正德：散裝貨運需求轉強 呈量少價漲格局

中央社／ 台北29日電

散裝航運業者正德今天在法說會上釋出展望，美國關稅等政策不確定性降低，加上中國大陸加碼推動基礎建設，俄烏戰爭有望停火，帶動重建機會，需求端轉強，供給面則面臨結構性瓶頸，市場呈「量少價漲」的強勢格局。

正德今天舉行線上法人說明會，正德表示，113年4月董事會決議訂購4艘，委託大陸造船廠打造的6.35萬噸極限靈便型（Ultramax）散裝貨輪，已於114年8月上旬全數交付完成，已洽妥租家10年長期租約，受惠新船加入營運，業績及獲利穩健。

正德上半年營收新台幣10.56億元，年增34.68%，稅後純益達3.04億元，年增12.46%，每股稅後盈餘0.93元，受今年逐季加入的新造環保節能船貢獻的營收，7月營收達1.83億元，為歷史次高；累計前7月合併營收12.39億元，成長32%。

正德表示，美國關稅政策，以及中國製船舶關稅政策和港口費用的不確定性降低，加上中國大陸加碼推動基礎建設，包括西藏大壩與雅下工程，俄烏戰爭可能停火所引發的預期心理，市場呈現「量少價漲」的格局。

正德指出，除需求端轉強外，供給面也面臨結構性瓶頸，全球約有25%的散裝船齡超過15年，受到環保法規影響，迫使部分老舊船提前退出市場，或被迫降速航行，壓縮有效運力，而新船交付根據船舶產業預估，因產能與經濟不確定性而延遲，2025年與2026年散裝船新船交付量年增幅將低於2%，意味新增運能有限。

汰舊換新方面，正德表示，已於2025年8月訂購5艘1.75萬噸多用途（MPP）散裝貨輪，預計自2027年下半年陸續交船，擴大營運規模，正德船隊目前22艘船舶，仍採長短租配置模式營運。

