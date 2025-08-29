快訊

曾被視為運動部長熱門人選 「他」讚李洋棄年領3千萬代言費入閣

彭振聲偵訊消失1小時13分後認罪！民眾黨批「清洗筆錄」 北檢發聲澄清

正德法說會／公司預期下半年營運會比上半年好

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導

正德（2641）29日舉行法說會，該公司表示，現有旗下22艘船舶以長約為主，預期下半年營運會比上半年好；而8月訂購5艘1.75萬噸多用途 (MPP)散裝貨輪，預計自2027年下半年陸續交船，可擴大營運規模，增加市場競爭力。

正德表示，去年4月董事會決議訂購4艘委託大陸造船廠打造6.35萬噸極限靈便型 (Ultramax)散裝貨輪，已於今年8月上旬全數交付完成，並洽妥租家10年長期租約，新船加入營運，帶動業績及獲利表現穩健向上。

以第2季來看，單季營收5.5億元，毛利率由第1季35%上升至42%；而除本業外，持續進行船隊汰舊換新，今年上半年度處分一艘船舶，獲利0.77億元，挹注第2季純益達2.29億元，EPS 0.64元；累計上半年度純益達3.04億元，年增12.5%，EPS 0.93元。

而正德船隊目前22艘船舶，採長短租配置模式營運，並以長約為主，透過計劃性建造環保節能船隊及持續汰舊換新，使其在供需變化中具備高度調整彈性，有望持續提升獲利能力。

在新船規畫上，今年8月董事會通過訂購5艘1.75萬噸多用途 (MPP)散裝貨輪，預計自2027年下半年陸續交船，可擴大營運規模，增加市場競爭力。

就市場前景來看，該公司認為，美國對於中國製船舶關稅政策和港口費用的不確定性降低，加上中國大陸加碼推動基礎建設包括西藏大壩與雅下工程，以及俄烏戰爭可能停火所引發的預期心理，讓整體市場呈現「量少價漲」的強勢格局。

除需求端轉強外，供給面也面臨結構性瓶頸，全球約有25%的散裝船齡超過15年，受到環保法規影響，迫使部分老舊船提前退出市場，或被迫降速航行，壓縮有效運力，而新船交付則因產能與經濟不確定性而延遲，今明兩年散裝船新船交付量年增幅將低於2%，意味新增運能有限。

散裝船

延伸閱讀

俄軍大規模空襲烏克蘭 白宮：川普不開心但也不意外

大陸漁船撞我漁船！中國海警與台灣海巡對峙一夜 陸船掏2萬元言和

澎湖漁船遭中國漁船擦撞 海巡迅速戒護返航

美國副總統范斯：俄烏都已做些重大讓步 普亭同意烏克蘭會獲安全保證

相關新聞

這檔生技股靠雷虎撐腰 盤中飆漲逾七成漲到「熔斷」

雷虎集團旗下興櫃公司雷虎生（6493）29日盤中爆量急漲，早盤一度觸發熔斷，股價最高衝上40.2元，漲幅逾七成，成交熱絡...

高鋒CoWoS檢測設備 日商青睞

台北國際半導體展將於9月10日登場，高鋒（4510）將攜手和大芯展出共同研發的第一台CoWoS先進封裝檢測設備「IC最終...

邑錡 7月每股賺0.04元

縮時攝影機大廠邑錡（7402）昨（28）日公布今年7月自結稅後純益130萬元，每股純益（EPS）0.04元。

禾榮科競拍 底價582.52元

富邦證券輔導的禾榮科技（以下簡稱禾榮科，7799）公司，將於今（29）日起受理競價拍賣作業。本次承銷方式將採取競價拍賣及...

越峰 衝碳化矽產能

錳鋅／鎳鋅軟性鐵氧磁鐵芯及碳化矽粉體廠越峰（8121）昨（28）日舉行法說會，AI伺服器產業成長，因應持續提高的AI算力...

中華資安 9月上市

中華電信子公司中華資安國際（7765）將在9月8日掛牌上市，昨（28）日正式公告新股承銷價格238元。中華資安昨日在興櫃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。