正德法說會／公司預期下半年營運會比上半年好

正德（2641）29日舉行法說會，該公司表示，現有旗下22艘船舶以長約為主，預期下半年營運會比上半年好；而8月訂購5艘1.75萬噸多用途 (MPP)散裝貨輪，預計自2027年下半年陸續交船，可擴大營運規模，增加市場競爭力。

正德表示，去年4月董事會決議訂購4艘委託大陸造船廠打造6.35萬噸極限靈便型 (Ultramax)散裝貨輪，已於今年8月上旬全數交付完成，並洽妥租家10年長期租約，新船加入營運，帶動業績及獲利表現穩健向上。

以第2季來看，單季營收5.5億元，毛利率由第1季35%上升至42%；而除本業外，持續進行船隊汰舊換新，今年上半年度處分一艘船舶，獲利0.77億元，挹注第2季純益達2.29億元，EPS 0.64元；累計上半年度純益達3.04億元，年增12.5%，EPS 0.93元。

而正德船隊目前22艘船舶，採長短租配置模式營運，並以長約為主，透過計劃性建造環保節能船隊及持續汰舊換新，使其在供需變化中具備高度調整彈性，有望持續提升獲利能力。

在新船規畫上，今年8月董事會通過訂購5艘1.75萬噸多用途 (MPP)散裝貨輪，預計自2027年下半年陸續交船，可擴大營運規模，增加市場競爭力。

就市場前景來看，該公司認為，美國對於中國製船舶關稅政策和港口費用的不確定性降低，加上中國大陸加碼推動基礎建設包括西藏大壩與雅下工程，以及俄烏戰爭可能停火所引發的預期心理，讓整體市場呈現「量少價漲」的強勢格局。

除需求端轉強外，供給面也面臨結構性瓶頸，全球約有25%的散裝船齡超過15年，受到環保法規影響，迫使部分老舊船提前退出市場，或被迫降速航行，壓縮有效運力，而新船交付則因產能與經濟不確定性而延遲，今明兩年散裝船新船交付量年增幅將低於2%，意味新增運能有限。