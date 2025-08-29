東聯互動跨境金融將拓展海外市場 擬第4季掛牌上櫃

快訊

中央社／ 台北29日電

耕耘跨境金融的東聯互動總經理吳侑勳今天表示，目前東聯互動主要市場在台灣，未來有望發展國外金融科技（FinTech）業務並發展海外業者合作，開發新市場與服務，包括東南亞等多國市場。後續展望依然樂觀，暫定今年第4季掛牌上櫃。

東聯互動今天舉辦法說會。吳侑勳表示，東聯互動為國內第2家掛牌小額跨境匯兌公司，外部最大股東為國發基金、達盈創投和中信、國泰、永豐等多家金控。

吳侑勳說，東聯互動為台灣首創使用軟體平台進行匯款服務，並與國內外銀行攜手合作，滿足境外工作者在跨境金融的剛性需求，包括跨境匯款、電子支付及其他金融服務，支援印尼、越南、菲律賓和泰國等多個國家。移工僅須透過4大超商通路即可跨境匯款。

他也指出，東聯互動已累積為數不少的穩定客戶群及行銷通路，目前積極拓展東南亞和其他海外市場，首選將是東南亞等眾多國家；而外籍移工使用習慣封閉，一旦在族群內建立信賴度，後進者將有一定的進入門檻與障礙。

他說，東聯互動未來發展，將透過整合外籍移工食衣住行多元需求，成為全方位的跨境金流服務商，包括匯款、電商消費、電子錢包等微型金融服務，並與國外支付業者合作，共創共享平台經濟，希望帶來更高成長動能。

東聯互動近年營運穩定，會員數和交易筆數持續成長，去年營收為新台幣4.34億元，歸屬於母公司業主淨利為2.33億元，年增286.5%，每股純益（EPS）為9.51元。

東聯互動今年上半年營收為2.66億元，歸屬於母公司業主淨利為1.83億元，年增60.9%，EPS為7.38元；他表示，上半年獲利持續成長，是因將複雜繁瑣交易，透過系統和平台以及SaaS軟體（軟體即服務）概念，未來更將逐步推向全球市場，看好今年下半年營運有望較上半年持續成長。

