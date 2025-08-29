桓鼎臨股會通過處分中國BHHK股權 聚焦綠能、深化歐洲儲能布局

桓鼎-KY（5543）29日召開2025年第一次臨時股東會，在出席股數達80.96％下順利召開，會中經出席股數過半通過擬處分集團全資子公司Buima Holding Limited百分之百持有之Buima Holding Hong Kong Limited全部股權案（BHHK），旗下BHHK主營中國大陸內銷金屬建材業務，以2025年上半年中國大陸金屬內銷業務營收比重僅為7.7％，其近年因大陸內銷市場競爭加劇而持續虧損，為聚焦綠色能源業務轉型營運重心發展，此處分案預期有助於強化集團資產結構與財務表現，並提請股東會授權董事會就本案與合適交易對象洽談交易條件與價格，且董事會得再授權董事長或其指定人員全權辦理本案相關事宜，以創造全體股東最大利益。

桓鼎2025年上半年合併營收14.84億元，年減14.11％，受中國大陸內銷金屬建材業務整體產能稼動率下滑，加上新台幣大幅升值產生業外匯兌損失，使得上半年稅後淨損歸屬母公司業主6,092萬，每股稅後虧損為1.35元，較去年同期衰退。

桓鼎指出，為聚焦打造新世代儲能用能解決方案商之定位，全力衝刺綠能事業轉型目標前進，以今年上半年營運表現來看，排除中國大陸金屬內銷業務虧損影響，集團上半年仍為獲利水準、稅後淨利歸屬於母公司為351.8萬元。

桓鼎經營團隊持續以深化公司治理、推動綠能轉型及提升股東權益為核心目標，除已於8月13日脫離全額交割並恢復普通交割方式交易，此外，在綠色能源業務方面，今年加大布局歐洲儲能市場，下半年規劃於荷蘭地區增設兩座EV充電示範案場，同步積極參與國際重要展會，以擴大儲能牆產品的能見度與應用場景，進一步打開海外市場發展契機。

展望2025年第3季，桓鼎仍積極推動綠色能源業務布局，包括拓寬旗下電池模組產品應用於BBU（電池備援電力模組）、無人機、低軌衛星等多元應用領域，有望未來營運動能添柴加火，同時，隨著各國加快去碳化腳步與強化電網穩定議題，桓鼎同步搶進錶前、錶後儲能市場與ESCO能源管理解決方案領域，深化多元綠能業務布局，強化集團於國際儲能市場的競爭優勢。