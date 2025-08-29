華星光7月獲利7900萬元、年增41% EPS為0.56元

華星光（4979）29日公布7月稅後純益7,900萬元，年增41.07%，7月每股稅後純益（EPS）為0.56元，去年同期EPS為0.40元。

華星光主力產品為光通訊主動元件次模組、光通訊主動元件晶片和晶粒、光通訊光收發模組代工服務等，主要客戶為美國網通晶片大廠邁威爾。

Meta於美國路易斯安那州擴大AI資料中心基礎建設，投資額高達500億美元（約新台幣1.53兆元），是原規劃四倍。華星光因供貨比重較高，有望成為受惠最大的台廠。

由於AI資料中心對高速傳輸的需求正大幅提升，促使光通訊模組搭配的結構也出現轉變，以AI伺服器為例，GPU與光通訊模組搭配比例部分，輝達（NVIDIA）約為1：3，Google與亞馬遜AWS均約為1：4，Meta則高達1：12。

換言之，Meta對光通訊模組的需求比其他科技大廠更高，使用量不僅是同業之最，而且增幅上看三倍，當Meta擴大投資AI資料中心時，光通訊模組的市場需求也會更為強烈。