順達今年7月淨利3,700萬元 單月每股純益為0.25元
電池模組廠順達（3211）因股票近期多次達公布注意交易資訊標準， 故29日公告今年7月簡易財務數字，歸屬母公司業主淨利3,700萬元、年減85.8%，單月每股純益（EPS）為0.25元；順達今日股價收在364元，下跌3元、跌幅0.82%。
順達今年7月營收10.16億元、年減1.2%，稅前淨利1,700萬元、年減93.8%，歸屬母公司業主淨利3,700萬元、年減85.8%，單月EPS為0.25元。
展望後市，順達總經理張崇興先前指出，下半年在BBU業務帶頭成長下，預估下半年整體營收將優於上半年，不過，從2025全年來看，在IT業務看淡及新台幣強勁升值因素影響下，下修整體今年營收預估，預計今年業績將年減15-20%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言