順達今年7月淨利3,700萬元 單月每股純益為0.25元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

電池模組廠順達（3211）因股票近期多次達公布注意交易資訊標準， 故29日公告今年7月簡易財務數字，歸屬母公司業主淨利3,700萬元、年減85.8%，單月每股純益（EPS）為0.25元；順達今日股價收在364元，下跌3元、跌幅0.82%。

順達今年7月營收10.16億元、年減1.2%，稅前淨利1,700萬元、年減93.8%，歸屬母公司業主淨利3,700萬元、年減85.8%，單月EPS為0.25元。

展望後市，順達總經理張崇興先前指出，下半年在BBU業務帶頭成長下，預估下半年整體營收將優於上半年，不過，從2025全年來看，在IT業務看淡及新台幣強勁升值因素影響下，下修整體今年營收預估，預計今年業績將年減15-20%。

營收 新台幣 電池模組

