南俊自結7月 EPS 0.55元、年增17% 毛利率站上33.62%

南俊國際（6584）29日公布7月稅後純益3,600萬元，年增17.26%，7月每股稅後純益（EPS）為0.55元，去年同期為0.47元，7月單月毛利率站上33.62%，同期新高，法人預估，該公司今年EPS挑戰5元，GB300與ASIC伺服器滑軌將成為明年出貨主力產品。

南俊國際7月營收為2.11億元，是2021年8月以來新高，月增3.65%，年增23.19%，今年前七個月營收為13.11億元，年增21.79%。法人預估，第3季進入傳統出貨旺季，該公司營運將優於第2季。

供應鏈人士表示，輝達（NVIDIA）GB200與GB300的人工智慧（AI）伺服器，以及雲端服務供應商（CSP） ASIC伺服器等產品，第3季量產出貨，將帶動南俊的業績持續往上，同時，伺服器將占營收比重達55%至60%，推升毛利率守穩在30%大關。

法人表示，隨著GB200大量出貨，ASIC伺服器滑軌等新產品也加入量產，南俊的營收規模將持續放大，並帶動毛利率增長，對獲利將形成正向循環，由於GB300與GB200規格變化不大，經過GB200量產經驗與學習曲線之後，業界認為，GB300量產腳步可望加快，較GB200量產更順暢，南俊也持續爭取CSP與企業大廠等新客戶，進一步擴大營收規模。