南俊自結7月 EPS 0.55元、年增17% 毛利率站上33.62%
南俊國際（6584）29日公布7月稅後純益3,600萬元，年增17.26%，7月每股稅後純益（EPS）為0.55元，去年同期為0.47元，7月單月毛利率站上33.62%，同期新高，法人預估，該公司今年EPS挑戰5元，GB300與ASIC伺服器滑軌將成為明年出貨主力產品。
南俊國際7月營收為2.11億元，是2021年8月以來新高，月增3.65%，年增23.19%，今年前七個月營收為13.11億元，年增21.79%。法人預估，第3季進入傳統出貨旺季，該公司營運將優於第2季。
供應鏈人士表示，輝達（NVIDIA）GB200與GB300的人工智慧（AI）伺服器，以及雲端服務供應商（CSP） ASIC伺服器等產品，第3季量產出貨，將帶動南俊的業績持續往上，同時，伺服器將占營收比重達55%至60%，推升毛利率守穩在30%大關。
法人表示，隨著GB200大量出貨，ASIC伺服器滑軌等新產品也加入量產，南俊的營收規模將持續放大，並帶動毛利率增長，對獲利將形成正向循環，由於GB300與GB200規格變化不大，經過GB200量產經驗與學習曲線之後，業界認為，GB300量產腳步可望加快，較GB200量產更順暢，南俊也持續爭取CSP與企業大廠等新客戶，進一步擴大營收規模。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言