這檔生技股靠雷虎撐腰 盤中飆漲逾七成漲到「熔斷」

圖為股市漲示意圖。圖／AI生成

雷虎集團旗下興櫃公司雷虎生（6493）29日盤中爆量急漲，早盤一度觸發熔斷，股價最高衝上40.2元，漲幅逾七成，成交熱絡異於平日。市場解讀，近期軍工概念持續發酵，母公司雷虎（8033）股價昨日衝上歷史新高184元，今日雖漲多拉回，但買盤轉向旗下醫材事業體，點燃資金追捧。

雷虎生主要生產醫療用牙鑽機（俗稱牙科手機），前身為雷虎科技於2004年創立的TTBIO品牌。隨著醫療事業規模擴張，雷虎2012年將牙科醫療部門分割成立雷虎生技，並將台中總部全面轉型為生技醫療研發與生產基地，運用多年精密加工與機電整合技術切入醫材領域，目標打造國際級口腔醫療器械專業品牌。

值得注意的是，雷虎與雷虎生兩家公司董事長皆由陳冠如擔任、總經理皆為蘇聖傑，展現集團資源在軍工與醫材雙軌並進的整合布局。

雷虎生近年積極投入關鍵零組件的研發與生產，配合集團發展方向與母公司需求，著重於核心技術的掌握與垂直整合。公司表示，未來將持續提升製程效率與產能規模，並擴展業務範圍，藉此實現多元營運與風險分散，增強長期成長動能。

在品牌策略方面，雷虎生自成立以來以自有品牌「TTBIO」行銷全球，憑藉高品質與價格優勢逐步在特定市場建立知名度。未來除持續拓展國際市場、強化品牌影響力外，亦將靈活採取 OEM、ODM 模式，依據客戶需求開發並銷售產品。透過經濟規模降低成本、提升毛利與市場競爭力，期望擴大接單來源，進一步增加國際合作機會。

雷虎生今年上半年2.13億元，年增60.6%，營業利益268.6萬元，較去年同期虧轉盈，不過，受到業外損失影響，稅後淨損262.7萬元，較去年盈轉虧，每股虧0.11元。

公司表示，面對美國關稅政策調整與匯率波動等外部變數，將審慎評估可能帶來的成本壓力與出口影響，提前布局、妥善因應，以降低營運風險。同時，亦積極規劃引進策略性投資人，不僅強化資本結構與資源動能，亦有助於加速國際市場拓展與品牌深化。

目前，雷虎生與全球知名口腔醫材通路商持續深化合作，並已取得多國醫療器材認證與銷售許可，建立穩定銷售通路與良好品牌口碑。展望未來，將以擴大產能、降低成本與提升獲利為核心目標，強化全球市場競爭力。