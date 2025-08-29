快訊

台中大里37歲女暗夜開車返家 詭異偏離車道撞路燈桿亡

拚藍主席郝龍斌今拍板 朱立倫：眾望所歸者大家還有所期待

宜蘭縣長之戰綠拚整合翻轉 若陷三腳督藍白恐雙輸

聽新聞
0:00 / 0:00

這檔生技股靠雷虎撐腰 盤中飆漲逾七成漲到「熔斷」

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

圖為股市漲示意圖。圖／AI生成
圖為股市漲示意圖。圖／AI生成

雷虎集團旗下興櫃公司雷虎生（6493）29日盤中爆量急漲，早盤一度觸發熔斷，股價最高衝上40.2元，漲幅逾七成，成交熱絡異於平日。市場解讀，近期軍工概念持續發酵，母公司雷虎（8033）股價昨日衝上歷史新高184元，今日雖漲多拉回，但買盤轉向旗下醫材事業體，點燃資金追捧。

雷虎生主要生產醫療用牙鑽機（俗稱牙科手機），前身為雷虎科技於2004年創立的TTBIO品牌。隨著醫療事業規模擴張，雷虎2012年將牙科醫療部門分割成立雷虎生技，並將台中總部全面轉型為生技醫療研發與生產基地，運用多年精密加工與機電整合技術切入醫材領域，目標打造國際級口腔醫療器械專業品牌。

值得注意的是，雷虎與雷虎生兩家公司董事長皆由陳冠如擔任、總經理皆為蘇聖傑，展現集團資源在軍工與醫材雙軌並進的整合布局。

雷虎生近年積極投入關鍵零組件的研發與生產，配合集團發展方向與母公司需求，著重於核心技術的掌握與垂直整合。公司表示，未來將持續提升製程效率與產能規模，並擴展業務範圍，藉此實現多元營運與風險分散，增強長期成長動能。

在品牌策略方面，雷虎生自成立以來以自有品牌「TTBIO」行銷全球，憑藉高品質與價格優勢逐步在特定市場建立知名度。未來除持續拓展國際市場、強化品牌影響力外，亦將靈活採取 OEM、ODM 模式，依據客戶需求開發並銷售產品。透過經濟規模降低成本、提升毛利與市場競爭力，期望擴大接單來源，進一步增加國際合作機會。

雷虎生今年上半年2.13億元，年增60.6%，營業利益268.6萬元，較去年同期虧轉盈，不過，受到業外損失影響，稅後淨損262.7萬元，較去年盈轉虧，每股虧0.11元。

公司表示，面對美國關稅政策調整與匯率波動等外部變數，將審慎評估可能帶來的成本壓力與出口影響，提前布局、妥善因應，以降低營運風險。同時，亦積極規劃引進策略性投資人，不僅強化資本結構與資源動能，亦有助於加速國際市場拓展與品牌深化。

目前，雷虎生與全球知名口腔醫材通路商持續深化合作，並已取得多國醫療器材認證與銷售許可，建立穩定銷售通路與良好品牌口碑。展望未來，將以擴大產能、降低成本與提升獲利為核心目標，強化全球市場競爭力。

醫材

延伸閱讀

雷虎 7月每股賺0.16元

不是性病！情侶口交後嘴唇口腔下體驚現小黃點 醫生揭是這症狀

雷虎、龍德、漢翔擁雙多

上海銀和高雄銀拒出席 國票證券周五董事會恐怕流會

相關新聞

這檔生技股靠雷虎撐腰 盤中飆漲逾七成漲到「熔斷」

雷虎集團旗下興櫃公司雷虎生（6493）29日盤中爆量急漲，早盤一度觸發熔斷，股價最高衝上40.2元，漲幅逾七成，成交熱絡...

高鋒CoWoS檢測設備 日商青睞

台北國際半導體展將於9月10日登場，高鋒（4510）將攜手和大芯展出共同研發的第一台CoWoS先進封裝檢測設備「IC最終...

邑錡 7月每股賺0.04元

縮時攝影機大廠邑錡（7402）昨（28）日公布今年7月自結稅後純益130萬元，每股純益（EPS）0.04元。

禾榮科競拍 底價582.52元

富邦證券輔導的禾榮科技（以下簡稱禾榮科，7799）公司，將於今（29）日起受理競價拍賣作業。本次承銷方式將採取競價拍賣及...

越峰 衝碳化矽產能

錳鋅／鎳鋅軟性鐵氧磁鐵芯及碳化矽粉體廠越峰（8121）昨（28）日舉行法說會，AI伺服器產業成長，因應持續提高的AI算力...

中華資安 9月上市

中華電信子公司中華資安國際（7765）將在9月8日掛牌上市，昨（28）日正式公告新股承銷價格238元。中華資安昨日在興櫃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。