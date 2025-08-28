合一減重藥 第4季臨床試驗

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

合一（4743）新藥再添生力軍，該公司昨（28）日舉行線上法說會，公布減重核酸新藥SNS851的最新研發進展。合一生技表示，與全球熱銷的GLP-1減重藥相比，合一生技減重核酸新藥SNS851併用後可再增加四成減重效果，停藥後復胖率僅有GLP-1的一半，是目前全球減重藥已公布的臨床前最佳數據。

合一生技表示，將在今年第4季在澳洲執行一期臨床試驗，同時展開與國際藥廠洽談合作，推動產品國際商化。

合一生技表示，繼全球首創的新冠新藥SNS812二期解盲成功後，合一近兩年全力投入的核酸新藥再度交出令人注目的成績單，減重新藥SNS851臨床前功效顯著超越國際藥廠，將優先加速開發；同時基於資源分配考量，另一項臨床一期的肝癌藥決定停止繼續開發，將資源挹注在更有潛力商化的項目。

合一生技總經理鄭淑玲表示，全球大賣的GLP-1減重藥效果雖好，但因抑制食慾產生許多副作用，國際藥廠聚焦於開發與GLP-1併用的新藥以增效減毒。

鄭淑玲表示，合一生技的SNS851在加速脂肪代謝的機制上，可與GLP-1形成優勢互補，在併用GLP-1減半劑量下，不但減脂效果顯著增加，且可使脂肪與瘦體的體重比達到「精瘦身材」狀態，目前規劃採一個月一劑肌肉注射。

此外，合一生技也公布正在全球上市的傷口照護新藥與醫材商化進度，目前與多國多地區進行商業合作洽商，以及醫療保險給付申請。鄭淑玲表示，合一新藥與醫材已發表33篇論文及醫學會報告，具有愈來愈多的臨床實證支持產品的價值，這是一個創新醫療產品上市最困難的階段，現在持續得到世界各地KOL醫界與專家的正面反饋，為業績拓展與保險給付申請建立很好的利基。

合一創辦人路孔明則說明，全球傷口醫療支出市場達3000億美元，美國占了一半，但目前90%以上的傷口治療仰賴醫療體系，沒有新藥也沒有效產品，大部分使用敷料、人工真皮等等缺乏有效產品，不是價格高就是療效有限所以截肢率居高不下，合一的傷口照護新藥與醫材ON101可望填補這個巨大的市場需求。

路孔明強調，ON101追求百億美元的銷售目標，這並不是夢，雖然不能一蹴可幾，但很有信心能大步向前邁進。

合一 生技 減重

