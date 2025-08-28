燁聯、華新 不銹鋼開漲盤

不銹鋼族群迎「金九銀十」，盤價表態大漲。燁聯（9957）昨（28）日開出9月盤價，304每公噸上漲4,000元、316L附價漲3,000元；盤線大廠華新麗華300系漲4,000元。隨著上游廠強化價格策略，市場追漲氣氛轉強。

法人指出，亞洲最重要的不銹鋼原料供貨中心印尼青山近期持續墊高報價，有效帶動行情正向發展，「金九銀十」有機會實現。

燁聯表示，近期相關原料如鎳、鉻、鉬以及廢不銹鋼等成本皆呈現上漲局面，中國大陸及國際市場成交行情同步上揚，加上新台幣匯率走貶，有助客戶拓展出口外銷市場。

為反映整體生產成本上漲，及內、外銷市場現況，燁聯9月價格在前月相同量、價基礎下，分別提價。其中，304不銹鋼每公噸漲4,000元，430漲500元，316L附價每公噸調高3,000元。

華新麗華指出，隨著美國對等關稅大致定案，歐、日、韓等主要市場暑休結束，全球不銹鋼產銷不確定因素逐步消退，市場氛圍趨於穩定。另一方面，原料端如廢不銹鋼、鉻及鉬鐵等合金價格近期走揚，加上新台幣匯率走貶，都有效推升鋼廠生產成本。

綜合以上因素，華新麗華9月盤價以平高盤定調，其中300系盤元每公噸漲4,000元、316附價及200系調漲1,000元、400系平盤開出。

法人表示，時序進到第3季中旬，第4季是不銹鋼傳統旺季，若這波漲勢可以銜接到年底，不銹鋼族群都有表現機會。

上市不銹鋼廠主管表示，不銹鋼掀起漲價浪潮，背後推手來自印尼青山從7月至今多次調高不銹鋼報價，累積漲幅達每公噸110美元以上，推升行情向上動力。

另一方面，印尼青山為因應市場供需結構調整產能，位於印尼摩洛瓦利工業園區部分生產線進行停產維護，目的在於調節供給支撐價格。青山產能策略調整，主要為防止價格進一步滑落，青山減產和停線策略與提升出口報價形成對應，為全球鋼市注入漲價預期。

上市鋼廠主管指出，不銹鋼價走強，雖對修補先前跌價損失有正面作用，但真正關鍵仍在需求是否具體回升。