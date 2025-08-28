邑錡 7月每股賺0.04元
縮時攝影機大廠邑錡（7402）昨（28）日公布今年7月自結稅後純益130萬元，每股純益（EPS）0.04元。
邑錡近日挾軍工題材激勵，股價大漲，昨天收漲停板132元，上漲12元，創波段新高，邑錡與雷虎合作生產無人機雲台、雙光相機模組等零組件，積極布局美國軍工市場，營運添動能。
受新台幣匯率強升衝擊，邑錡第2季稅後淨損2,027萬元，每股淨損0.58元。上半年由盈轉虧，稅後淨損555萬元、每股淨損0.16元。邑錡表示，今年第2季創新ODM業務與自有品牌OBM業務比重分別為67%、33%，雖ODM占比超過六成，但自有品牌隨著4K雲端縮時相機提升毛利，累計上半年整體毛利率35.23%，年增1.08個百分點。
邑錡表示，下半年自有品牌OBM與創新ODM新品包括4K雲端縮時相機、軍工微光影像裝置陸續參展，積極於海外目標市場曝光，希望能開拓自有品牌軍工相機的經銷網路，積極布建整機銷售與客製開發的多重營運模式，有望挹注營收。
