高鋒CoWoS檢測設備 日商青睞
台北國際半導體展將於9月10日登場，高鋒（4510）將攜手和大芯展出共同研發的第一台CoWoS先進封裝檢測設備「IC最終測試分選機」（FT IC TEST HANDLER），已獲日本知名自動化控制及電子設備製造集團青睞，將來台洽談合作。
和大集團昨（28）日公告新品，宣告集團進軍半導體設備產業，據了解也向京元電等多家封裝大廠送測試樣，新產品預計明年第2季接單生產。
和大集團總裁沈國榮指出，生產規劃上，高鋒中科三廠清淨室廠房將先建置三條生產線，每月生產36台先進封裝檢測設備，第一年總產能可達400台，第二年增至600台，第三年產能達到1,000台，接著規劃在嘉義大埔美園區廠房擴產。
