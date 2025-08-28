利機 全年業績拚新高

通路商利機（3444）昨（28）日舉行法說會，因AI應用帶動封測與載板相關業務，下半年均熱片需求可能更旺。法人預期今年業績表現有望創歷史新高。

利機上半年合併營收為6.23億元，年增15.6％，歸屬母公司業主淨利為5,430.7萬元，年減15.2％，每股純益為1.21元。部分營收認列模式僅採計佣金，到7月為止，單月業績連六個月維持在億元以上水準。

利機主要產品線中，封測相關在第2季的業績比重約55％，驅動IC相關則為33％，載板相關則為8％，封測相關業務拉貨力道強勁，AI應用推升散熱需求，均熱片產品線對營收與獲利貢獻比過去更好。

利機載板業務也因為AI相關需求帶動成長，訂單爆量。

利基封測相關如均熱片、導線架、銲針與封裝用零組件等，持續受惠於AI 應用推升散熱需求，今年均熱片相關業績應有機會創新高。在載板的部分，則因為AI跟高效能運算（HPC）需求驅動， 迎來全面性溫和復甦與技術升級周期。