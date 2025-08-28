中華資安國際公告新股承銷價格238元 預計9月8日掛牌上市

中華電信（2412）子公司中華資安國際（7765）將在9月8日掛牌上市，今天公告新股承銷價格238元。中華資安今天在興櫃收盤參考價為351元，上漲16.06元。

中華資安公告，配合上市辦理現金增資，發行普通股3,683張，現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股203.42元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購。各得標單之價格及其數量加權平均價格為299.97元，高於最低承銷價格之1.17倍，因此公開申購承銷價格以每股238元溢價發行。