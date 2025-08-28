中華資安國際公告新股承銷價格238元 預計9月8日掛牌上市
中華電信（2412）子公司中華資安國際（7765）將在9月8日掛牌上市，今天公告新股承銷價格238元。中華資安今天在興櫃收盤參考價為351元，上漲16.06元。
中華資安公告，配合上市辦理現金增資，發行普通股3,683張，現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股203.42元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購。各得標單之價格及其數量加權平均價格為299.97元，高於最低承銷價格之1.17倍，因此公開申購承銷價格以每股238元溢價發行。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言