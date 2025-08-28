利機法說會／受惠AI帶動需求 今年業績有望創新高

通路商利機（3444）於28日舉行法說會，該公司指出，AI應用帶動其封測與載板相關業務拉貨，下半年均熱片需求可能更旺。法人則預期，該公司今年業績表現有望創歷史新高。

利機上半年合併營收為6.23億元，年增15.6％，歸屬母公司業主淨利為5,430.7萬元，年減15.2％，每股純益為1.21元。

在利機主要產品線中，封測相關業務拉貨力道強勁，AI應用推升散熱需求，使得均熱片產品線對營收與獲利貢獻比過去更好。而載板業務也因為AI相關需求帶動，回到成長態勢，目前訂單狀況可說是爆量。

在AI浪潮中，利機提到，該公司在封測相關如均熱片、導線架、銲針與封裝用零組件等，持續受惠於AI應用推升散熱需求，今年均熱片相關業績應有機會創新高。在載板的部分，則因為AI跟高效能運算（HPC）需求驅動，迎來全面性溫和復甦與技術升級周期。