台積電先進製程催化 光洋科攻上漲停創兩個多月新高

受到客戶端加速布局先進製程利多消息激勵，加上外資連續買超，貴金屬與半導體靶材供應商光洋科（1785）28日股價走勢強勁，早盤開高後一路走揚，在買盤敲進下，股價放量上攻，並在盤中鎖住漲停價60.2元，創下兩個多月來新高。

法人分析，受惠於台積電等大客戶全力衝刺2奈米以下先進製程，身為關鍵耗材供應鏈的光洋科出貨動能同步爆發，成為主要受惠者。儘管公司2025年上半年因業外匯損及金融資產評價減損而導致稅後淨利大幅衰退，但本業營運表現強勁，上半年營業利益創下同期新高，顯示基本面依然穩固。

除了基本面利多，籌碼面也成為推升股價的關鍵，外資近三個交易日累計買超光洋科3,448張。展望下半年，在先進製程龐大需求驅動下，光洋科營運可望持續受惠。