台積電先進製程催化 光洋科攻上漲停創兩個多月新高

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導

受到客戶端加速布局先進製程利多消息激勵，加上外資連續買超，貴金屬與半導體靶材供應商光洋科（1785）28日股價走勢強勁，早盤開高後一路走揚，在買盤敲進下，股價放量上攻，並在盤中鎖住漲停價60.2元，創下兩個多月來新高。

法人分析，受惠於台積電等大客戶全力衝刺2奈米以下先進製程，身為關鍵耗材供應鏈的光洋科出貨動能同步爆發，成為主要受惠者。儘管公司2025年上半年因業外匯損及金融資產評價減損而導致稅後淨利大幅衰退，但本業營運表現強勁，上半年營業利益創下同期新高，顯示基本面依然穩固。

除了基本面利多，籌碼面也成為推升股價的關鍵，外資近三個交易日累計買超光洋科3,448張。展望下半年，在先進製程龐大需求驅動下，光洋科營運可望持續受惠。

外資 光洋科 基本面

相關新聞

放眼全球癌症精準醫療市場 富邦證券輔導禾榮科8月29日起受理競價拍賣

富邦證券輔導的禾榮科技（7799）將於8月29日起受理競價拍賣作業。這次承銷方式將採取競價拍賣及公開申購，競拍底價敲定為...

唐榮 拚資產價值提升

不銹鋼上游廠唐榮（2035）昨（27）日法說會，強調年度帳列目標為毛利率3%以上並創造獲利，全年租金收入增加2,000萬...

IET 出貨暢旺 第2季轉盈

三五族半導體廠英特磊IET-KY（4971）昨（27）日公告第2季財報，受惠磷化銦（InP）磊晶產品出貨暢旺，單季每股純...

揚秦海內外展店 不停歇

揚秦（2755）昨（27）日召開法說會，總經理林麗玲表示，旗下「炸雞大獅」宣布進軍美國，預計今年底開出首家門市，預計明年...

竹陞 7月EPS 1.28元

半導體智能化系統整合廠竹陞科技（6739）因有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，昨（27）日應櫃買中心要求，公告自結...

茂綸：2025年業績將成長

半導體通路商茂綸（6227）昨（27）日舉行法說會，受惠NVIDIA AI伺服器相關業務強勁需求，上半年營收年增逾五成。...

