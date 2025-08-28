富邦證券輔導禾榮科 29日起受理競價拍賣

富邦證券輔導的禾榮科技（以下簡稱禾榮科，7799）公司，將於8月29日起受理競價拍賣作業。本次承銷方式將採取競價拍賣及公開申購，競拍底價敲定為每股新台幣582.52元，自8月29日起競價拍賣至9月2日止，將依競拍結果決定承銷價格，並訂於9月3日開始公開申購。

富邦證券董事長程明乾日前出席禾榮科業績發表會時表示，禾榮科專注於研發加速器型硼中子捕獲治療（AB-BNCT）全方位解決方案之研發與建置，整合清華大學與工研院之關鍵專利與技術，提供從場域評估、輻射屏蔽規劃、治療計畫系統導入、系統建置、設備維護至藥物供應等整合性服務。

禾榮科已於2024年6月取得醫療器材許可證，展現臺灣在癌症治療系統自主研發上的重大突破，亦為我國癌症精準治療發展的重要里程碑。

根據公開說明書，禾榮科本次辦理現金增資發行15,798張，若以暫定承銷價每股600元計算，預估募資金額達94.79億元，為近十年來，募資金額超過90億以上的指標案件。

自2022年起，禾榮科已完成四輪現金增資，累計募資逾14億元，主要由原始股東漢民集團領投。截至2025年第二季末，禾榮科無任何舉債，帳上現金約5.8億元，財務結構穩健。

禾榮科已取得臺北榮總AB-BNCT治療中心訂單，總金額達12億元，預計於2027年完成交付並認列營收，將為公司營運注入成長動能。此外，禾榮科自行開發的硼中子捕獲治療用藥BPA亦預計於2027年取得藥證，屆時將進一步強化營收穩定性與市場競爭力。

展望未來，禾榮科積極布局全球市場，以累積治療實績、提升技術信任度為核心，強化國際合作與臨床應用，致力打造成為台灣精準醫療的國家代表隊。