投資人踴躍參與 「櫃買市場業績發表會」圓滿落幕

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
櫃買中心副總經理李淑暖和弘塑副總經理梁勝銓於8月18日「富櫃50」主題櫃買市場業績發表會合影。圖／櫃買中心提供
櫃買中心副總經理李淑暖和弘塑副總經理梁勝銓於8月18日「富櫃50」主題櫃買市場業績發表會合影。圖／櫃買中心提供

配合上櫃公司第2季財務報告公告，櫃買中心（Taipei Exchange）於8月12日至27日舉辦六場次多樣化主題「櫃買市場業績發表會」，吸引眾多投資人到場聆聽及討論交流，反應熱烈。

本系列業績發表會共有銳澤（7703）、昶瑞機電（7642）、博弘（6997）、弘塑（3131）、環球晶（6488）、中美晶（5483）、旺矽（6223）、力致（3483）、南俊國際（6584）、元大期（6023）、汎瑋材料（6967）、三竹（8284）、千附精密（6829）、聰泰（5474）、奈米醫材（6612）、揚秦（2755）、振宇五金（2947）及竣邦-KY（4442）等18家上櫃公司與會，由各家公司經營團隊分別說明營運現況、產業發展、經營布局、財務概況等，各場次的發表會均獲得投資人踴躍參與。

本系列業績發表會主題精采豐富，各場次活動皆有錄製影音檔，置於櫃買中心網站提供投資人點閱觀看，歡迎投資人至櫃買中心網站（網址：http://www.tpex.org.tw；「首頁\關於櫃買\櫃買影音」）查詢。

透過本系列多元主題之業績發表會，投資人除了解產業脈動及發展趨勢外，同時可與上櫃公司經營團隊進行雙向溝通，更能充分了解公司經營策略及營運績效，櫃買中心將持續配合各季度財務報告公告時程，規劃辦理「櫃買市場業績發表會」，作為上櫃公司與投資人之間溝通的平台，除協助上櫃公司深化投資人關係外，亦促使投資人了解上櫃公司的未來展望及長期價值。

