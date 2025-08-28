聽新聞
揚秦海內外展店 不停歇
揚秦（2755）昨（27）日召開法說會，總經理林麗玲表示，旗下「炸雞大獅」宣布進軍美國，預計今年底開出首家門市，預計明年美國將可達五家，東南亞國家也將積極拓點。
林麗玲表示，主力品牌「麥味登」上半年已展店63家，目標今年展店130家，全台總店數可望拚千家；「炸雞大獅」預計海內外展店30家；「涮金鍋」將加速展店進程，展店區域將從桃園延伸至新北市，新品牌「檳城煎蕊」首家門市將於9月開幕。
在海外佈局方面，林麗玲指出，炸雞大獅在美國發展策略自今年起改採「區域加盟」模式，首家門市將落腳於維吉尼亞州，門市位於當地政府單位所形成的商圈，占地約90坪，預計今年底開幕，正式進軍美國市場，規劃今年將在該地展店三家，明年展店速度不會低於五家。
東南亞發展則維持三個國家、七個主要區域；分別為馬來西亞砂拉越區、柔佛區、吉隆坡。印尼大雅加達區、萬隆區、泗水區及新加坡單一城市，總店數達37家。
