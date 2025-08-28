聽新聞
茂綸：2025年業績將成長
半導體通路商茂綸（6227）昨（27）日舉行法說會，受惠NVIDIA AI伺服器相關業務強勁需求，上半年營收年增逾五成。董事長吳偉國強調，公司已從傳統半導體通路轉型為「全方位服務」的解決方案供應商，聚焦資料中心、工業、車用與AIoT四大應用，透過系統、軟體與資安整合提供Total Service。
展望下半年，總經理莊文杰表示，7月以來匯率已趨穩，部分先前匯損可望回沖；若新台幣維持在30～31元區間、波動不大，公司對全年營運持審慎樂觀看法，並重申在匯率回穩的基礎上，「今年營收一定可以突破去年」。
茂綸今年上半年來自「電腦伺服器」應用營收占比53%，主要營收重心為AI伺服器領域；上半年合併營收87億元，年增52%。產品結構亦明顯洗牌：包含GPU與AI伺服器機櫃在內的「系統級產品」營收占比，從2024年第3季的1%攀升至2025年第2季的14%。
