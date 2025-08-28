聽新聞
0:00 / 0:00

茂綸：2025年業績將成長

經濟日報／ 記者朱子呈／台北報導

半導體通路商茂綸（6227）昨（27）日舉行法說會，受惠NVIDIA AI伺服器相關業務強勁需求，上半年營收年增逾五成。董事長吳偉國強調，公司已從傳統半導體通路轉型為「全方位服務」的解決方案供應商，聚焦資料中心、工業、車用與AIoT四大應用，透過系統、軟體與資安整合提供Total Service。

展望下半年，總經理莊文杰表示，7月以來匯率已趨穩，部分先前匯損可望回沖；若新台幣維持在30～31元區間、波動不大，公司對全年營運持審慎樂觀看法，並重申在匯率回穩的基礎上，「今年營收一定可以突破去年」。

茂綸今年上半年來自「電腦伺服器」應用營收占比53%，主要營收重心為AI伺服器領域；上半年合併營收87億元，年增52%。產品結構亦明顯洗牌：包含GPU與AI伺服器機櫃在內的「系統級產品」營收占比，從2024年第3季的1%攀升至2025年第2季的14%。

AI 營收 伺服器

延伸閱讀

北市用陸製機器狗巡檢爆資安爭議 國產機器人推「非紅方案」搶市

陸製機器狗巡檢人行道藏資安風險？ 李四川點出關鍵「只是當載具」

「反內捲」拉動　中國7月工業企業利潤跌勢收斂

Google新平台全面導入、亞馬遜衝刺解決方案 AI液冷台鏈商機大噴發

相關新聞

揚秦法說會／「炸雞大獅」進軍美國 首家門市年底開幕

揚秦（2755）27日召開法說會，總經理林麗玲表示，旗下「炸雞大獅」採「區域加盟」模式宣布進軍美國，預計今年底開出首家門...

唐榮 拚資產價值提升

不銹鋼上游廠唐榮（2035）昨（27）日法說會，強調年度帳列目標為毛利率3%以上並創造獲利，全年租金收入增加2,000萬...

IET 出貨暢旺 第2季轉盈

三五族半導體廠英特磊IET-KY（4971）昨（27）日公告第2季財報，受惠磷化銦（InP）磊晶產品出貨暢旺，單季每股純...

揚秦海內外展店 不停歇

揚秦（2755）昨（27）日召開法說會，總經理林麗玲表示，旗下「炸雞大獅」宣布進軍美國，預計今年底開出首家門市，預計明年...

竹陞 7月EPS 1.28元

半導體智能化系統整合廠竹陞科技（6739）因有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，昨（27）日應櫃買中心要求，公告自結...

茂綸：2025年業績將成長

半導體通路商茂綸（6227）昨（27）日舉行法說會，受惠NVIDIA AI伺服器相關業務強勁需求，上半年營收年增逾五成。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。