唐榮 拚資產價值提升

不銹鋼上游廠唐榮（2035）昨（27）日法說會，強調年度帳列目標為毛利率3%以上並創造獲利，全年租金收入增加2,000萬元以上，提升資產價值。

唐榮表示，去年因通膨放緩及各國央行利率調降，全球不銹鋼粗鋼生產量成長幅度較高(增幅7.15%)。2025年供給面仍處高檔盤整階段、增幅2.20%，主要受中國及印尼新增產能持續釋出影響，預估下半年部分高成本產線將面臨停產壓力。

尤其在鎳、鉻價格波動與碳排政策收緊下，供需失衡逐步修正；但全球庫存水位仍偏高，短期價格反彈有限，供給壓力持續存在。

另一方面，受美國關稅政策、匯率因素，再加上地緣政治（俄烏、以伊）影響，外銷市場需求減少，輔以中國經濟動能衰退及房產泡沫化，不銹鋼產能過剩直接衝擊市場表現。

2025下半年，隨著美國與各國對等關稅確定，不銹鋼市場銷售方向應逐漸於明朗，因此在原物料開始築底盤整，推動剛性不銹鋼產業動能需求下，預估逐步復甦。