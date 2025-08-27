振宇五金法說會／展店、會員與O2O三箭齊發 下半年營運可望續強

快訊

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

振宇五金（2947）27日舉辦法說會，總經理洪國展表示，隨著新門市陸續開幕，以及中秋、歲末購物旺季行銷活動加持，下半年營運可望延續上半年動能，銷售成長與毛利結構優化空間可期。

在物流與倉儲布局方面，洪國展表示，振宇五金已完成北中南三大倉庫建置，每座倉庫約可供應50家門市。目前北部門市26家，產能利用率約60%，未來隨展店增加，將有助分攤倉儲費用並提升毛利。

振宇五金於6月推出ALD SHOP 線上購物網，整合商品查詢、購物與會員點數回饋，並具備即時查詢門市庫存功能，滿足消費者「隨查即有、即買即得」的需求。洪國展表示，新平台上線後效果顯著，7月會員營收達1.1億元，占比57%，年增23%；平均客單價較非會員高141元。會員人數突破63萬人，年增16.56%。洪國展強調，未來ALD SHOP將進一步串接門市端資源，落實全通路（O2O）升級。

在展店策略上，洪國展指出，傳統五金通路逐漸式微，但居家維修與裝修需求持續上升，反映產業進入結構轉型。振宇五金持續推動全台展店，截至8月已有88家門市，下半年將推進至92家，並鎖定南北市場，朝2026年「百店達陣」目標邁進。2025年上半年同店營收年增2.98%，新開門市營收年增8.7%，展店效益逐步顯現。

至於關稅問題，洪國展表示，振宇五金主要專注在內需市場，關稅對公司無直接影響，但考量台灣在地工廠需求，公司已推動「MIT策略」，包括擴大本地採購、簽訂長期年約與調整供應排程，協助合作夥伴穩定生產與交貨，降低國際市場波動風險。

洪國展表示，未來希望透過標準化營運流程、倉儲物流整合及數位工具導入，強化社區就近服務，提供完整居家修繕解決方案，鞏固市場優勢。

