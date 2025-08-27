「上櫃興櫃公司應辦事項宣導說明會」開放報名

為協助上櫃興櫃公司瞭解近期各項法規修正重點及應行申報或辦理事項相關規定，有利於法令遵循及提升資訊揭露度，櫃買中心（Taipei Exchange）訂於10月2日（台中金典酒店）、10月14日（高雄漢來大飯店）、10月23日（新竹豐邑喜來登大飯店）、10月20日及10月30日（台大醫院國際會議中心）舉辦五場「上櫃興櫃公司應辦事項宣導說明會」。

櫃買中心表示，每年會藉由「上櫃興櫃公司應辦事項宣導說明會」向上櫃及興櫃公司宣導近期重大訊息、資訊申報等修訂內容及相關新制，以協助企業落實法令遵循暨掌握最新政策趨勢。本年度為增加與上櫃興櫃公司的實體互動，並兼顧多元宣導需求，將採實體方式辦理，並於活動結束後，將錄製影音置於官網，供企業觀看。

本次宣導會安排「重大訊息新修正規定及常見缺失」、「資訊申報重點提醒及常見缺失」、「近期內部控制重要議題」、「綠色證券認證制度」、「提升企業價值計畫」及「ESG最新重點議題」等宣導主題，將藉由案例分享及淺顯易懂的說明，協助上櫃興櫃公司健全內控內稽制度、強化公司治理及精進永續作為。

櫃買中心指出，本次宣導說明會於9月1日至30日開放網路報名，因宣導會場地限制，不開放未報名者入場，各場次額滿時即停止受理報名，不接受電話或電子郵件報名。本次宣導會場次及課程資訊，請詳活動報名網頁。