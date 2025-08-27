快訊

土城汽車連撞5機車…騎士全被撞倒 38歲肇事駕駛「從沒考過駕照」

拋出震撼彈！去年8月才上任 台船董座黃正弘請辭獲准

「上櫃興櫃公司應辦事項宣導說明會」開放報名

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

為協助上櫃興櫃公司瞭解近期各項法規修正重點及應行申報或辦理事項相關規定，有利於法令遵循及提升資訊揭露度，櫃買中心（Taipei Exchange）訂於10月2日（台中金典酒店）、10月14日（高雄漢來大飯店）、10月23日（新竹豐邑喜來登大飯店）、10月20日及10月30日（台大醫院國際會議中心）舉辦五場「上櫃興櫃公司應辦事項宣導說明會」。

櫃買中心表示，每年會藉由「上櫃興櫃公司應辦事項宣導說明會」向上櫃及興櫃公司宣導近期重大訊息、資訊申報等修訂內容及相關新制，以協助企業落實法令遵循暨掌握最新政策趨勢。本年度為增加與上櫃興櫃公司的實體互動，並兼顧多元宣導需求，將採實體方式辦理，並於活動結束後，將錄製影音置於官網，供企業觀看。

本次宣導會安排「重大訊息新修正規定及常見缺失」、「資訊申報重點提醒及常見缺失」、「近期內部控制重要議題」、「綠色證券認證制度」、「提升企業價值計畫」及「ESG最新重點議題」等宣導主題，將藉由案例分享及淺顯易懂的說明，協助上櫃興櫃公司健全內控內稽制度、強化公司治理及精進永續作為。

櫃買中心指出，本次宣導說明會於9月1日至30日開放網路報名，因宣導會場地限制，不開放未報名者入場，各場次額滿時即停止受理報名，不接受電話或電子郵件報名。本次宣導會場次及課程資訊，請詳活動報名網頁

興櫃 櫃買中心

延伸閱讀

櫃買挺企業掛牌 推進資本市場

友霖上櫃 攻利基藥品

櫃買生力軍 將增三檔

飆股金居驚爆違約交割1,093萬元 今年上市櫃第八起案例

相關新聞

櫃買市場開趴 小股當家 資金追著跑

集中市場加權指數昨（26）日小漲0.1%，表現不如櫃買指數上漲1.1%，中小型股挾題材活蹦亂跳，尤其人工智慧（AI）應用...

神盾打入無人機鏈

IC設計廠神盾（6462）集團旗下芯鼎、安格成功打入無人機供應鏈，預計最快明年將力拚量產出貨。業界指出，芯鼎目前視覺次系...

聰泰衝新產品 業績補

聰泰（5474）昨（26）參加櫃買業績發表會，總經理林宏沛表示，除了核心產品線如影像擷取等穩健發展，也積極發展兩大新產品...

天能綠電獲群益證訂單

綠電售電大廠天能綠電（7842）昨（26）日宣布已與群益金鼎證券舉行綠電購售電簽約儀式，啟動為期三年、總量逾百萬度之綠電...

櫃買家族 再添四新兵

櫃買家族本周再添多檔新兵，除竑騰（7751）已上櫃掛牌，是今年來第22家新增的上櫃公司外，合水先進將於明（28）日登錄興...

上洋 搶潔淨能源商機

上洋（6728）瞄準台灣能源轉型與企業用電韌性的龐大商機，昨（26）日宣布擴大與三菱重工合作，引進高效能三菱燃氣發電機。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。