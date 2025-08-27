竹陞科技公告自結7月 EPS 1.28元

快訊

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

半導體智能化系統整合廠竹陞科技（6739）因有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，27日應櫃買中心要求公告財務資訊。今年7月合併營收6,900萬元，年增103%。稅後純益3,000萬元，年增114%；每股稅後純益1.28元，年增80%。

竹陞科技8月20日股價478元，為近期低點。其後連漲四天，26日成交量1,462張，收615元，漲幅逾28.6%。今天股價下跌21元，成交量1,046張，收594元。

竹陞科技今年上半年毛利率63.64%，年增8.23個百分點，為史上同期次高。稅後純益1.33億元，年增166.3%；每股稅後純益5.73元，獲利表現雙雙來到史上同期新高。竹陞科技累計今年前七個月合併營收3.97億元，年增91.4%，續寫同期歷史新高。

