唐榮法說會／年度帳列目標為毛利率3%以上並創造獲利

不銹鋼上游廠唐榮（2035）27日法說會，強調年度帳列目標為毛利率3%以上並創造獲利，全年租金收入增加2000萬元以上，提升資產價值。

唐榮表示，去年因通膨放緩及各國央行利率調降，全球不銹鋼粗鋼生產量成長幅度較高(增幅7.15%)。2025年供給面仍處高檔盤整階段(增幅2.20%)，主要受中國大陸及印尼新增產能持續釋出影響，預估下半年部分高成本產線將面臨停產壓力。

尤其在鎳、鉻價格波動與碳排政策收緊下，供需失衡將逐步修正；但全球庫存水位仍偏高，短期價格反彈動能有限，供給壓力持續存在。

另一方面，受美國關稅政策(232條款、對等關稅)、匯率因素，再加上地緣政治(俄烏、以伊)影響，外銷市場需求減少，輔以中國大陸經濟動能衰退及房產泡沫化，不銹鋼產能過剩直接衝擊市場表現。

2025下半年，隨著美國與各國對等關稅確定，不銹鋼市場銷售方向應逐漸於明朗，因此在原物料已開始築底盤整，推動剛性不銹鋼產業動能需求下，預估將會逐步復甦。

唐榮指出，面臨2025年多變的產業環境，唐榮擁有煉鋼設備，將持續積極投入新鋼種、差異化產品開發等策略，增加業務產品銷售廣度、提升產品附加價值、有效區隔產品市場等多面向努力。展望2025年市場開拓、品質提升及穩定銷售量上仍有可為。