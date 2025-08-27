櫃買市場開趴 小股當家 資金追著跑
集中市場加權指數昨（26）日小漲0.1%，表現不如櫃買指數上漲1.1%，中小型股挾題材活蹦亂跳，尤其人工智慧（AI）應用、機器人、軍工等人氣指標股強勢領漲。輝達財報公布在即，台股屏息以待，法人認為盤勢屬於觀望盤，中小型股表現空間更大。
機器人題材熱度持續，AI視覺、車載鏡頭相關題材尤夯。富邦投顧指出，AI搭配機器人為未來主流趨勢，市場聚焦機器人概念股，包含機電、傳動元件、控制系統、協作型機器人業者等。
大和資本指出，從2019至2024年，協作型機器人營收年複合成長率已高達32%；從2024-2028年，協作型機器人需求更是成長快速，將超過傳統機器人的需求。摩根士丹利證券今年2月發布人形機器人百強名單，6月修正時納入電競及資安公司，台股則維持四檔。
在軍工族群方面，國防預算占國內生產毛額（GDP）比重創歷史新高。
群益投顧認為，長期國防預算穩定向上，不對稱戰術帶動國防發展重點逐漸轉向至無人機、潛艦、通訊等領域，相關產業長期展望佳，軍工概念股已成台股投資顯學。
