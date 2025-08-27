上洋 搶潔淨能源商機

上洋（6728）瞄準台灣能源轉型與企業用電韌性的龐大商機，昨（26）日宣布擴大與三菱重工合作，引進高效能三菱燃氣發電機。上洋表示，產品本身卓越性能與多重優勢，有望開拓新的營運成長動能。

上洋指出，三菱燃氣發電機具備高電效率43%、較國家標準降低逾20%碳排放的優勢，能為台灣企業提供符合環保法規的實質工具。此外，其雙燃料模組可彈性切換天然氣與氫氣，為企業未來布局潔淨能源提供長遠解決方案。

上洋說明，該產品適合長時間連續運行，且僅需約六坪空間即可完成安裝，大幅提升在都市與工業區的部署彈性。透過上洋遍布全台的在地後勤支援與三菱重工的技術，本次策略結盟旨在為客戶提供一站式能源方案。

上洋進一步表示，除了在新能源事業上的拓展，公司也同步加速其他業務布局。

在空調業務方面，上半年經銷量販營業額年增35%，連鎖通路營業額更年增80%，顯示其在通路拓展與產品線調整的策略奏效。

上洋指出，房市成交轉向小宅與商用空間，公司強化家用空調小宅商品的推廣，成功掌握市場變化。在商用洗衣事業，受惠於物聯網（IoT）遠端管理系統與電子支付的導入，直營洗衣營業額年增24%，精緻洗衣也持續拓點，顯示公司在產品組合與加值服務的推動上已有顯著成效。

展望後市，上洋表示將持續推動各項核心事業，並加速新事業與新通路的布局。

隨著氣候變遷與極端氣候對供電穩定的衝擊日益顯著，加上企業對淨零排放的壓力，預期三菱燃氣發電機等能源解決方案的需求將持續成長。

法人看好，透過多角化經營與產品升級，上洋有望維持強勁的成長動能，全年營收可望挑戰雙位數增長。