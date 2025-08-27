快訊

獨／「小英男孩」鄭亦麟涉收賄施壓台電 賄款進弟弟帳戶人已出境

北部天空很多莢狀雲！鄭明典：很可能南方季風槽增強 中南部應該會降溫

聰泰衝新產品 業績補

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

聰泰（5474）昨（26）參加櫃買業績發表會，總經理林宏沛表示，除了核心產品線如影像擷取等穩健發展，也積極發展兩大新產品，分別是專業攝影機與邊緣計算平台。邊緣計算平台每月平均新增六到八個客戶，今年倍數成長；專業攝影機第2季正式出貨，預計今年第4季或明年第1季，新專案陸續加入，將成為另一個成長動能。

他說，聰泰的核心產品，包括影像擷取、影像轉換、影音傳輸都穩定成長，新切入的邊緣計算平台新產品，過去兩年與輝達合作，今年進入較為完整的量產階段，為營收帶來一定貢獻，每月平均新增六到八個客戶。

隨著輝達發表新一代Jetson Thor平台，聰泰也推出相應產品，目標跨入更多應用場域，林宏沛表示，Thor平台與聰泰的HoloScan Sensor Bridge技術能有效結合，可完成從前端影像採集到邊緣計算設備的整合，形成完整解決方案，強化市場競爭力。

在無人載具方面，林宏沛表示，從協同機器手臂、無人飛行器、無人船艦、無人車，到機器狗與人形機器人等，該公司都已透過不同的夥伴，逐步切入相關專案。公司也針對無人載具市場推出ARC系列產品，其針對不同算力需求與體積大小進行設計，從超小型模組到中高階算力平台，皆能嵌入機器人本體，有助於擴大應用。

專業攝影機新產品方面，首批偏向消費性機種的產品已經出貨，並逐步切入工業級攝影機的代工領域。

平台 輝達

延伸閱讀

輝達財報公布前該搶進還是觀望？ 分析師鎖定「最強族群」先下手為強

上銀打進人形機器人全球百強！打造機械關節與肌肉 還幫CoWoS搬晶圓

台積電力挺台股午盤黑翻紅 輝達財報展望樂觀 可留意這幾檔概念股

輝達大陸銷售受阻 「寒武紀」創辦人身價增至逾6000億

相關新聞

櫃買市場開趴 小股當家 資金追著跑

集中市場加權指數昨（26）日小漲0.1%，表現不如櫃買指數上漲1.1%，中小型股挾題材活蹦亂跳，尤其人工智慧（AI）應用...

神盾打入無人機鏈

IC設計廠神盾（6462）集團旗下芯鼎、安格成功打入無人機供應鏈，預計最快明年將力拚量產出貨。業界指出，芯鼎目前視覺次系...

聰泰衝新產品 業績補

聰泰（5474）昨（26）參加櫃買業績發表會，總經理林宏沛表示，除了核心產品線如影像擷取等穩健發展，也積極發展兩大新產品...

天能綠電獲群益證訂單

綠電售電大廠天能綠電（7842）昨（26）日宣布已與群益金鼎證券舉行綠電購售電簽約儀式，啟動為期三年、總量逾百萬度之綠電...

櫃買家族 再添四新兵

櫃買家族本周再添多檔新兵，除竑騰（7751）已上櫃掛牌，是今年來第22家新增的上櫃公司外，合水先進將於明（28）日登錄興...

上洋 搶潔淨能源商機

上洋（6728）瞄準台灣能源轉型與企業用電韌性的龐大商機，昨（26）日宣布擴大與三菱重工合作，引進高效能三菱燃氣發電機。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。