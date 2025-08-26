上半年營收8.18億、年增14% 千附精密：下半年營收可望較上半年成長雙位數

快訊

中央社／ 新竹26日電

半導體設備零組件廠千附精密總經理賴明村今天表示，下半年營收可望較上半年成長雙位數，半導體相關產品業績表現可望較好，軍工產品業績微幅成長。

千附精密下午召開業績說明會，賴明村說，目前半導體相關營收比重已達60%至70%，軍工相關營收比重維持約20%。

千附精密上半年營收新台幣8.18億元，年增14%，受匯率波動及低毛利的半導體組裝營收比重提升影響，上半年毛利率滑落至31%，較去年同期下滑4個百分點，稅後淨利9517萬元，年減44%，每股純益1.61元。

展望未來，賴明村表示，下半年營收可望較上半年成長雙位數，半導體客戶需求不一，有些擴張、有些放緩，不過下半年半導體相關產品業績仍將有較好表現，軍工相關產品業績將微幅成長。

隨著嘉義新廠將於明年第2季建廠完成，賴明村說，在新客戶及新產品挹注下，明年半導體客戶需求較佳。

至於軍工業務，賴明村表示，今年上半年因供料問題影響，訂單有些遞延，不過，後續訂單值得期待，預期出貨可望攀高至2029年、2030年。

關於國防部無人機標案，賴明村說，因不適合千附精密的生產方式，接單方式也不同，需要時間耕耘，並不是千附精密發展的重點。

至於美國關稅的影響，賴明村表示，軍工相關客戶自行吸收關稅，千附精密影響不大，半導體相關產品也不受關稅影響。

營收 關稅 美國 半導體 無人機 毛利率 每股純益

相關新聞

近十年生技最大 IPO？禾榮科鎖定 BNCT 藍海 募資規模上看百億

禾榮科今年9月中旬即將進行上市掛牌承銷作業，此次規劃現金增資發行15,798張股票（含員工認股）。若以暫定每股600元計...

金居攻高階產品 獲利向上

PCB上游銅箔材料商金居（8358）持續優化營運，近期已通知客戶停產部分標準品，公司持續小而美的優化生產獲利，以亞洲唯二...

宣德：第4季營運攀全年高峰

連接器廠宣德（5457）昨（25）日於法說會透露，已切入AI伺服器用MCIO連接器並小量出貨，下半年受惠美系智慧手機大客...

雷科設備打入輝達鏈

雷科（6207）搶搭先進封裝商機，旗下CoWoS製程設備被客戶猛追單之餘，雷射切割機業務也傳捷報，打進輝達主力封測廠供應...

鑫傳搶攻毛小孩商機

看準台灣寵物相關市場規模突破650億元，且持續快速成長帶來的龐大商機，鑫傳國際多媒體（6856）昨（25）日宣布揮軍寵物...

共信肺癌藥 攻陸傳捷報

共信-KY（6617）昨（25）日表示，自主研發已在中國上市的肺癌新藥「普羅先安」（甲苯磺酉先胺注射液，PTS-302）...

