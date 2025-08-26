振大環球9月9日掛牌上市 承銷價為190.46元

快訊

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

針織服飾大廠振大環球（4441）25日宣布於8月25日至27日進行競拍，底價每股178元，暫定承銷價為190.46元，預計9月9日掛牌上市。

振大環球表示，公司股東會已通過每股配發10.3元股息，掛牌後發放，參與競拍的投資人可享有去年股息。

振大環球今年前七個月營收達41.99億元，年增逾四成，成長動能穩健。振大環球表示，將以「電商新模式」和「運動通路擴張」為雙引擎，推動未來增長。

作為亞馬遜最大針織服飾供應商，振大環球表示，公司透過自有品牌和網紅聯名策略，提升消費者黏著度，並計劃於今年第4季推出更多聯名系列。

實體通路方面，公司第二大客戶、美國最大體育用品通路DICK'S收購Foot Locker後將擴增至三千多家門市，預計帶動訂單需求增長，有望從美國市場拓展到全球通路。

此外，為應對需求，公司計劃明年擴大馬達加斯加、越南、印尼等產區產能三至四成，提升競爭力。其中，馬達加斯加享有15%關稅優勢，具明顯競爭力，優於東南亞各國之下，有望在這一波美國對等關稅風暴中受惠轉單效益。

