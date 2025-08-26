快訊

近十年生技最大 IPO？禾榮科鎖定 BNCT 藍海 募資規模上看百億

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
禾榮科總經理沈孝廉。崔馨方／攝影
禾榮科今年9月中旬即將進行上市掛牌承銷作業，此次規劃現金增資發行15,798張股票（含員工認股）。若以暫定每股600元計算，預計籌資金額上看94.79億元，不僅創下近十年生技科技業最大IPO規模，也有望刷新全市場近十年來最高金額承銷案紀錄，成為市場焦點。　

此次承銷案扣除員工認股後，實際承銷總張數為14,218張，其中競價拍賣11,375張、公開申購2,843張。以8月25日興櫃收盤價907元對照暫定承銷價600元，仍存在307元的價差，市場投資熱度備受關注。

禾榮科總經理沈孝廉表示，公司持續在技術研發、團隊管理與生命關懷三方面精進，積極推動癌症治療的硼中子捕獲治療技術（BNCT），不僅要深耕台灣市場，更期望提升國際能見度，躋身世界級醫療創新的代表。

市場法人分析，禾榮為全球唯一「藥械合一」的硼中子捕獲治療（BNCT）設備商，而目前衛福部已核准全台15家醫院建置粒子治療中心，顯示BNCT市場正迅速升溫。

值得注意的是，目前僅有禾榮科技 與日本住友重工取得加速器硼中子捕獲癌症治療（AB-BNCT）設備醫材許可證，市場競爭者稀少。根據市場研究，2023年全球BNCT市場規模約為1.74億美元，預計至2030年將達21.99億美元，期間年複合成長率（CAGR）高達41.77%。

展望後市，法人進一步分析，台灣BNCT治療費用相較國外更具價格優勢，加上單次療程、低副作用與高性價比特點，不僅大幅簡化傳統放射治療流程，也展現出海外醫療旅遊的發展潛力。

另外，禾榮團隊已累積逾百例BNCT恩慈治療經驗，吸引多國病患前來就醫，未來有望推動台灣成為亞洲BNCT醫療觀光的重要重鎮。

癌症 增資

