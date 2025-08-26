快訊

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

PCB上游銅箔材料商金居（8358）持續優化營運，近期已通知客戶停產部分標準品，公司持續小而美的優化生產獲利，以亞洲唯二兩家穩定獲利的銅箔廠策略經營。金居昨（25）日證實已向客戶發布相關訊息。業界看好，金居專注高階產品，有助獲利穩健與提升。

金居8月23日通知客戶，由於標準HTE與RTF銅箔市場供應已大於需求，市場上已有多元選項可滿足設計需求與價格期待。金居標準HTE與RTF需求大幅萎縮，且製造成本上不具競爭優勢，生產規模喪失效益。

依據金居發布向客戶的通知顯示，基於產品組合優化與永續經營考量，公司決定終止 LP310，LP410系列及RT311系列產品生命周期(EOL,End-of-life)，相關關關鍵時程為最後接單日期（Last Order Date）：2025年12月1日，產品終止供應日期（EOL Date）：2026年2月28日。

金居

金居攻高階產品 獲利向上

PCB上游銅箔材料商金居（8358）持續優化營運，近期已通知客戶停產部分標準品，公司持續小而美的優化生產獲利，以亞洲唯二...

宣德：第4季營運攀全年高峰

連接器廠宣德（5457）昨（25）日於法說會透露，已切入AI伺服器用MCIO連接器並小量出貨，下半年受惠美系智慧手機大客...

雷科設備打入輝達鏈

雷科（6207）搶搭先進封裝商機，旗下CoWoS製程設備被客戶猛追單之餘，雷射切割機業務也傳捷報，打進輝達主力封測廠供應...

鑫傳搶攻毛小孩商機

看準台灣寵物相關市場規模突破650億元，且持續快速成長帶來的龐大商機，鑫傳國際多媒體（6856）昨（25）日宣布揮軍寵物...

共信肺癌藥 攻陸傳捷報

共信-KY（6617）昨（25）日表示，自主研發已在中國上市的肺癌新藥「普羅先安」（甲苯磺酉先胺注射液，PTS-302）...

博晟2025年營收拚增三成

博晟（6733）昨（25）日舉辦法說會，看好兩大成長動能，首先加速國際市場拓展，其次深化區域市場經營，積極推廣骨科再生產...

