宣德法說會／切入AI用MCIO連接器 第4季業績將攀全年高點

連接器廠宣德（5457）25日舉行法說會，該公司切入人工智慧（AI）伺服器用的MCIO連接器，陸續小量出貨，明年大量出貨，搶搭AI熱潮，下半年因美系智慧手機大客戶開始拉貨，進入傳統出貨旺季，上下半年營收比重為45:55，第4季將是全年業績高峰，今年業績持續成長，優於去年。

宣德發言人徐嘉德表示，由於母公司擁有高頻高速連接器，因此，雙方共同開發MCIO一系列產品，並搭配連接線材廠商，客戶包括ODM廠與線材廠，同時出貨GPU伺服器與ASIC伺服器，今年會接到訂單，但是量還不大，預期明年可望大量出貨，同時，出貨給台灣與海外廠商都有。

至於美系智慧手機大客戶的連接器展望？他說，美系手機客戶的上下半年營收比重約35:65，去年手機客戶占整體營收比重約45%，預期8到10月開始大量出貨，今年手機整體出貨量與去年差不多，但是宣德有增加一個新機種，因此，訂單量是增加的，隨著旺季到來，預期今年該公司整體上下半年營收比重約為45:55，全年業績將持續成長。

他說，過去業績高峰是第3季，但第4季有系統組裝產品大量出貨，預期第4季有機會為全年高點。

在產能方面，他說，越南廠第4季將針對美系耳機客戶新機種出貨，主要集中於無線藍牙耳機（TWS）元件與部分高階連接器。至於墨西哥廠預計年底前完成六條SMT產線、14條射出線與兩條組裝線，將生產北美車用一階客戶，以及北美最大行動支付客戶的機台，並於明年中全產能開出，配合地緣風險下的區域生產優化策略。

宣德預估，2025年連接器營收占比約50%、零組件約20%、組裝業務與其他業務合計30%。其中，整機組裝在第4季將出現明顯成長。毛利率方面，零組件產品約落在22%、連接器約20%、組裝業務約8%至10%，產品組合優化與客戶結構升級，有助於整體獲利結構穩定。