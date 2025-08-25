快訊

92歲「銀髮飛人」破4項短跑世界紀錄 研究揭驚人身體秘密

鄭麗君答詢稱不會有產業被犧牲 林岱樺反嗆：那就不用通過5900億

鞏固夥伴關係 AIT：谷立言與國民黨立委討論美台防衛合作

宣德法說會／切入AI用MCIO連接器 第4季業績將攀全年高點

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

連接器廠宣德（5457）25日舉行法說會，該公司切入人工智慧（AI）伺服器用的MCIO連接器，陸續小量出貨，明年大量出貨，搶搭AI熱潮，下半年因美系智慧手機大客戶開始拉貨，進入傳統出貨旺季，上下半年營收比重為45:55，第4季將是全年業績高峰，今年業績持續成長，優於去年。

宣德發言人徐嘉德表示，由於母公司擁有高頻高速連接器，因此，雙方共同開發MCIO一系列產品，並搭配連接線材廠商，客戶包括ODM廠與線材廠，同時出貨GPU伺服器與ASIC伺服器，今年會接到訂單，但是量還不大，預期明年可望大量出貨，同時，出貨給台灣與海外廠商都有。

至於美系智慧手機大客戶的連接器展望？他說，美系手機客戶的上下半年營收比重約35:65，去年手機客戶占整體營收比重約45%，預期8到10月開始大量出貨，今年手機整體出貨量與去年差不多，但是宣德有增加一個新機種，因此，訂單量是增加的，隨著旺季到來，預期今年該公司整體上下半年營收比重約為45:55，全年業績將持續成長。

他說，過去業績高峰是第3季，但第4季有系統組裝產品大量出貨，預期第4季有機會為全年高點。

在產能方面，他說，越南廠第4季將針對美系耳機客戶新機種出貨，主要集中於無線藍牙耳機（TWS）元件與部分高階連接器。至於墨西哥廠預計年底前完成六條SMT產線、14條射出線與兩條組裝線，將生產北美車用一階客戶，以及北美最大行動支付客戶的機台，並於明年中全產能開出，配合地緣風險下的區域生產優化策略。

宣德預估，2025年連接器營收占比約50%、零組件約20%、組裝業務與其他業務合計30%。其中，整機組裝在第4季將出現明顯成長。毛利率方面，零組件產品約落在22%、連接器約20%、組裝業務約8%至10%，產品組合優化與客戶結構升級，有助於整體獲利結構穩定。

連接器 智慧手機

延伸閱讀

BBU需求持續提升 法人：點讚兩檔台廠供應鏈將受惠

宏致 AI伺服器業績拉升

大數字／北美、歐、亞 重點發展區域

溢泰搶北美出遊旺季商機

相關新聞

創櫃新星 照亮亞灣大南方

「2025 Meet Greater South亞灣新創大南方」活動日前於高雄圓滿落幕，為期兩天的展出吸引共計超過百家新...

宏泰深耕吹膜設備

宏泰工業（7518）成立於2003年，專注於吹袋機模頭及周邊設備的設計與製造，具備完整的CNC製程能力及自主開發技術。

晨間廚房推動創新

晨間廚房（7666）成立於2001年，專注於結合西式早餐概念與台灣在地食材，產品線涵蓋多層次的早午餐餐點及冷凍食品，採用...

鐵碳兼顧永續、美感

鐵碳（7539）成立於1989年，專注於碳化鎢建築工具及磁磚切割工具研發與製造，產品廣泛應用於建築、裝潢與玻璃加工等專業...

力致Q4營收將顯著回升

散熱模組廠力致（3483）先前受零組件缺貨所苦，壓抑出貨動能，公司預期缺料狀況9月有望緩解，助力第4季業績開始顯著回升，...

伯特光強攻半導體

伯特光（6859）金屬零件切入半導體供應鏈，用於設備耗材，今年營運成長潛力大，該公司半導體相關零組件仍在台灣生產，預期下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。