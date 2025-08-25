博晟法說會／骨生長因子臨床試驗第3季解盲 愛膝康授權望年內協商完成

高階骨科醫材廠博晟（6733）25日舉辦法說會，隨著2025年上半年營收高速成長，並在關鍵研發及國際授權領域取得重大進展。董事長陳德禮表示，公司多項核心技術已進入收穫期，臨床數據與市場拓展同步推進，為下半年營運成長奠定堅實基礎。

博晟生醫2025上半年營收1億元，較去年同期成長38%，今年7月營收2,400萬元，稅前盈餘65萬元，由虧轉盈。

陳德禮表示，博晟的複合性醫療器材骨生長因子OIF/ß-TCP可望取代現有標準療法，免去自體骨取骨手術的風險，針對中度至重度開放性脛骨骨折的台美臨床試驗結果預計今年第3季出爐，公司將依結果評估推進第三期臨床試驗，並連同前次骨折不癒合臨床試驗成果，與國際大廠推進授權洽談。

根據市場研究，全球骨再生市場規模每年達數十億美元，OIF憑藉非動物來源、安全性高與成本優勢，有望切入並取代既有產品市占。

另外，博晟的關節軟骨再生產品愛膝康（RevoCart）也預計今年年末完成所有醫學中心進院，目前已獲得170餘位醫師採用，國內累計病患近千位。國際部分，馬來西亞成功完成首例手術，香港近期取證完成，可推廣產品至粵港澳大灣區，新加坡已有經銷商洽談中，越南也可望於近期完成取證。

博晟已與美國潛在授權夥伴展開多輪洽談，針對商業模式、授權條件進行深入討論，可望於年內協商完成，成為公司長期獲利成長的重要引擎。根據新聞報導，2023年史耐輝(Smith & Nephew)曾宣布以3.3億美元收購以色列骨科再生醫材公司CartiHeal，藉以取得其膝關節軟骨修復植入物Agili-C。

博晟將持續執行「提升產品銷售、推進研發里程碑、拓展國際授權」三大核心策略，下半年將聚焦達成以下關鍵目標：一，公布OIF台美臨床試驗最終報告，並啟動第三期臨床試驗準備；二，完成愛膝康美國授權簽約，開啟北美市場布局；三，2025年營收年維持雙位數增長，強化自籌現金能力。

陳德禮強調，博晟的核心競爭力在於技術領先與市場化能力並進。公司將持續把握市場機會，創造研發成果的最大商業價值，為股東帶來長期且穩定的回報。他表示，公司銷售規模擴張與成本控制策略已初步奏效。此舉不僅降低營運風險，也意味全年損益兩平及正向現金流目標可望逐步實現，減少對外融資依賴，強化股東價值。