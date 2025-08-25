快訊

經部綠能推動中心副執行長涉收賄「含1上市公司」 檢調搜索22處約談14人

被要求寫辭職信？邱泰源搖頭「確實沒有」 卓榮泰還原見面經過

確定了！罷韓國瑜發起人尹立要選高雄市議員 爭取綠營這1區提名

AOI新兵竑騰打造幸福企業留才 26日起轉上櫃掛牌

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
竑騰董事長王獻儀（左2）率經營團隊說明展望。記者尹慧中／攝影
竑騰董事長王獻儀（左2）率經營團隊說明展望。記者尹慧中／攝影

半導體自動化生產及光學檢測設備AOI廠商竑騰（7751）26日將轉上櫃掛牌，公司團隊分享，已率先員工即股東政策，打造溫馨大家庭，員工參與公司經營成果，共榮共享公司福利。同時彈性的會議空間，休憩不限時，免費提供點心、飲料、咖啡Bar。

竑騰總經理徐嘉新受訪也幽默說，公司打造幸福企業的環境，其中免費提供多元茶點選項總計二十多種給員工，甚至來輔導券商的人員每個到公司每個都變胖，因為公司免費提供點心、飲料、咖啡Bar等選項。

為了留才，他也提到，公司希望把機械業變成設計業的感覺，塑造不同文化在南部也能留才，讓員工不會連續工作八小時而是能工作２－３小時休息一小時讓腦袋不會燒壞。

竑騰董事長王獻儀先前表示，隨著全球AI、高效能運算（HPC）、GPU等應用需求快速成長，公司憑藉在點膠、植片及壓合與AOI視覺檢測等技術領域的深厚實力，立足於先進封裝設備市場。竑騰2024年營收達新台幣11.45億元、年增29.22%，稅後純益2.93億元、年增83.04%，EPS 12.02元、年增80.75%，表現卓越。

咖啡

延伸閱讀

全球首例啤酒傾銷案 披著美日外衣的中國酒：百威、Bar如何奪走台啤市場？

藝術迷必收！「威廉．透納特展」與黑沃咖啡聯名台灣限定咖啡8/22全台上市

苗栗苑裡迎新地標！超美文創咖啡館，輕食、甜點到鬆餅一應俱全

每天一杯「熱」咖啡 恐增加罹食道癌風險…專家曝最理想飲用溫度

相關新聞

創櫃新星 照亮亞灣大南方

「2025 Meet Greater South亞灣新創大南方」活動日前於高雄圓滿落幕，為期兩天的展出吸引共計超過百家新...

宏泰深耕吹膜設備

宏泰工業（7518）成立於2003年，專注於吹袋機模頭及周邊設備的設計與製造，具備完整的CNC製程能力及自主開發技術。

晨間廚房推動創新

晨間廚房（7666）成立於2001年，專注於結合西式早餐概念與台灣在地食材，產品線涵蓋多層次的早午餐餐點及冷凍食品，採用...

鐵碳兼顧永續、美感

鐵碳（7539）成立於1989年，專注於碳化鎢建築工具及磁磚切割工具研發與製造，產品廣泛應用於建築、裝潢與玻璃加工等專業...

力致Q4營收將顯著回升

散熱模組廠力致（3483）先前受零組件缺貨所苦，壓抑出貨動能，公司預期缺料狀況9月有望緩解，助力第4季業績開始顯著回升，...

伯特光強攻半導體

伯特光（6859）金屬零件切入半導體供應鏈，用於設備耗材，今年營運成長潛力大，該公司半導體相關零組件仍在台灣生產，預期下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。