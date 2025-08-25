AOI新兵竑騰打造幸福企業留才 26日起轉上櫃掛牌

半導體自動化生產及光學檢測設備AOI廠商竑騰（7751）26日將轉上櫃掛牌，公司團隊分享，已率先員工即股東政策，打造溫馨大家庭，員工參與公司經營成果，共榮共享公司福利。同時彈性的會議空間，休憩不限時，免費提供點心、飲料、咖啡Bar。

竑騰總經理徐嘉新受訪也幽默說，公司打造幸福企業的環境，其中免費提供多元茶點選項總計二十多種給員工，甚至來輔導券商的人員每個到公司每個都變胖，因為公司免費提供點心、飲料、咖啡Bar等選項。

為了留才，他也提到，公司希望把機械業變成設計業的感覺，塑造不同文化在南部也能留才，讓員工不會連續工作八小時而是能工作２－３小時休息一小時讓腦袋不會燒壞。

竑騰董事長王獻儀先前表示，隨著全球AI、高效能運算（HPC）、GPU等應用需求快速成長，公司憑藉在點膠、植片及壓合與AOI視覺檢測等技術領域的深厚實力，立足於先進封裝設備市場。竑騰2024年營收達新台幣11.45億元、年增29.22%，稅後純益2.93億元、年增83.04%，EPS 12.02元、年增80.75%，表現卓越。