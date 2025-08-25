創櫃新星 照亮亞灣大南方

「2025 Meet Greater South亞灣新創大南方」活動日前於高雄圓滿落幕，為期兩天的展出吸引共計超過百家新創團隊及企業參與盛會。櫃買中心為推廣創櫃板及提升創櫃板公司曝光度，帶領三家創櫃板公司共同設置「櫃買中心創櫃新星主題專區」，參觀人潮踴躍。

為提升創櫃板公司知名度，協助其推展業務，櫃買中心歷年持續規劃參加國內重要主題展覽，並予補助參展費用，及舉辦業務或投資媒合活動，提供場域讓公司直接與跨業及同業廠商、消費者、投資人等進行接觸及洽談，讓創櫃板公司獲得優質輔導資源，創造潛在合作商機，增進公司競爭力。

櫃買中心為響應於南部舉辦大型展會以服務南部創新企業及創業生態系，22日至23日再度參加「2025 Meet Greater South」展會，邀請創櫃板公司於高雄展覽館北館「創櫃新星主題專區」共同擺設攤位。

這次參展的三家創櫃板公司，有專精吹膜模頭及吹膜機設計製造的宏泰工業、知名連鎖西式早餐品牌晨間廚房，及推出符合永續再生概念吸盤式掛鉤的鐵碳企業。

櫃買中心在主題專區有專人向現場蒞臨的廠商及民眾介紹創櫃板Plus制度，讓廠商對創櫃板的輔導及籌資媒合資源表達高度興趣。

櫃買中心為了響應行政院協助「中小微企業多元振興發展計畫」以及配合推動台灣成為「亞洲資產管理中心」的政策目標，亦為了扶植更多新創、青創、企業轉型等團隊加入創櫃板，在今年1月將原有創櫃板制度進行全面升級調整，建立創櫃板Plus制度，透過「強化誘因」、「簡化程序」、「分級輔導」及「多元推廣」四大方向，從制度設計、輔導資源到實務操作進行創櫃板全面升級。

櫃買中心這種系統性的改革，提供更便捷的申請流程、更簡易的創新評估、更適切的優質輔導、更多元的媒合活動，調整從申請輔導到正式登錄創櫃板後的各階段機制，讓中小微企業能夠更容易、更有效率地進入創櫃板。

創櫃板自2014年迄今已邁入第11年，累計輔導超過530家公司、累計登錄超過260家公司，有31家公司進入公開發行，並有七家公司已成為上櫃（市）公司，且自2014年起截至今年7月底，創櫃板公司登板後籌資金額計達66.74億元，為中小微企業提供進入資本市場的全新動能以及更高的能見度。

展望未來，櫃買中心表示，將持續扶植中小微企業，建立更健全的制度，並積極邀請創櫃板公司共同參加國內大型主題展覽，以利提升公司曝光度，活絡創新產業之發展，並協助公司逐步成長邁向資本市場。