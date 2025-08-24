智通軟體事業 動能強勁

智通*（8932）看旺下半年軟體事業，將延續高成長動能，業績比重有機會持續攀升，驅動營收與獲利同步成長，同時，印度金融科技布局也有新斬獲。

智通表示，旗下軟體開發公司GLN自主研發的FraudEyes防詐方案，目前進入市場推廣階段，正接洽印尼、馬來西亞、泰國與越南等國的政府單位與電信商，目標取得政府標案及長期合約。

FraudEyes防詐方案開啟GLN全新的商業模式 ，將以SaaS年費加上API授權模式，與經銷商建立SaaS年費及分潤合作。智通看好，東南亞電信詐騙問題嚴重，其中印尼、越南、馬來西亞皆已啟動國家級反詐政策，GLN有機會率先切入國家級方案。

另一方面，GLN的防詐系統可延伸至金融風控、KYC分析等場景，有機會帶動電信與金融機構合作。智通透露，GLN正與網路服務供應商CDNetworks洽談，為馬來西亞商業銀行提供整合式數位防詐解決方案。

除持續推進軟體業外發展外，智通也加大力道推進印度金融科技布局。智通透過與OPPO合作，順利承接其在印度的多功能金融科技平台業務，2023年在當地推出集結小額貸款、遊戲、支付、繳費、旅遊、優惠券等功能整合平台App功能的「Finshell Pay」，小額貸款與遊戲為其中流量大宗，並積極申請NBFC放貸執照。

Finshell Pay為OPPO在印度銷售機型的預載應用程式，已在印度累積超過1.27億裝機量，第2季平均月活躍用戶數（MAU） 2,526萬。智通看好，只要遊戲上線、NBFC放貸執照到位，慢慢就會取得不錯的營運成果。

智通董事會日前決議收購Letul Investments Private Limited股權及簽署意向書，該公司已取得NBFC執照。智通表示，將透過併購印度當地NBFC（印度非銀行金融公司）公司及自行申請NBFC執照雙軌並行，待取得NBFC執照後，就能自營小額貸款服務。