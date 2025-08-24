伯特光強攻半導體
伯特光（6859）金屬零件切入半導體供應鏈，用於設備耗材，今年營運成長潛力大，該公司半導體相關零組件仍在台灣生產，預期下半年營運優於上半年，半導體相關應用營收占比有望達兩至三成。
伯特光為光學鏡頭模具及金屬零組件加工廠，主要應用以智慧手機、VR／AR等領域為主，最大客戶為玉晶光。
伯特光預估，儘管有美國關稅變數，但因新產品放量，且半導體毛利率較高，下半年營運有望優於上半年好，估計全年半導體相關營收占比達兩成到三成。伯特光於去年跨入半導體設備金屬件，今年首季出貨開始放量，為營運增添新動能。
近年伯特光陸續加碼台灣產能，去年斥資2.21億元購進台中市潭子區潭富段896.78坪土地。伯特光表示，新購置土地鄰近總部旁，預計新廠最快2026下半年到2027年初投產。
