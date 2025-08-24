光鼎攜源點簽署MOU

快訊

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

光鼎生技（6850）近日公告，與源點生技正式完成策略合作備忘錄（MOU）簽署，此項合作旨在結合雙方在各自領域的領先優勢，加速開發快速、高效、環保的核酸分子標記與診斷解決方案，共同開創分子檢測、精準醫療與合成生物學的嶄新局面。

本次MOU的簽署，意味著雙方將展開深度技術整合。光鼎生技的分子診斷平台搭配經酵素法合成的高品質、高客製化核酸探針與引子。不僅能大幅縮短診斷試劑的開發時程，更能確保試劑的穩定性與效能。

光鼎生技董事長蔡守冠表示：「我們非常期待與源點生技的合作。源點的酵素法核酸合成與標定技術，將為我們的分子診斷平台注入全新的動能，讓我們能更快地將精準、高效的診斷產品推向市場，造福病患。」

源點生技的酵素法核酸與探針合成技術，對比傳統化學合成，具有顯著的ESG（環境、社會與公司治理）優勢。此方法無需使用大量有毒化學溶劑，大幅減少了製程中的廢棄物，降低對環境的影響。同時，由於其合成速度快，能有效加速科學研究與臨床檢測的進程，具有重要的社會價值。

源點生技創辦人兼執行長陳呈堯表示，與光鼎生技的結盟，是技術商業化的重要里程碑。

